Situasi Geopolitik Memanas, Prabowo Kumpulkan Mantan Presiden dan Wapres di Istana Malam Ini

ERA.id - Presiden Prabowo Subianto mengundang presiden dan wakil presiden terdahulu di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (3/3) malam. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pertemuan itu bukan sekadar ajang silaturahmi.

Menurutnya, dalam pertemuan malam nanti, secara khusus Prabowo akan membahas masalah geopolitik.

"Undangan ini tentunya soal silaturahmi, apalagi ini bulan Ramadan. Yang kedua, Pak Presiden memberikan update kepada presiden-presiden terdahulu mengenai situasi geopolitik terbaru pasca Presiden Prabowo kembali dari kunjungan luar negeri," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Selain itu, Prabowo juga meminta masukan dari presiden dan wakil presiden terdahulu terkait kondisi geopolitik saat ini. Menurut Dasco, apa yang terjadi di dunia saat ini akan mempengaruhi berbagai aspek di Indonesia.

"Pak Prabowo ingin juga mendengar masukan dan saran-saran dari presiden terdahulu untuk dijadikan pertimbangan-pertimbangan dan juga dalam melakukan perencanaan mitigasi-mitigasi untuk bangsa dan negara," kata Dasco.

Saat ditanya apakah seluruh mantan presiden dan wakil presiden diundang, Dasco memastikan semua diundang. Namun, dia tidak mengetahui siapa saja yang telah mengonfirmasi kehadiran.

“Semua mantan presiden atau presiden terdahulu diundang. Tapi saya tidak dalam posisi mengetahui konfirmasi siapa yang bisa hadir dan siapa yang belum bisa hadir

Sebelumnya diberitakan, Prabowo mengundang para mantan Presiden RI untuk menghadiri acara di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa malam. Selain itu, Prabowo juga mengundang para ketua umum partai politik ke Istana Negara.

Presiden ke-7 RI Joko Widodo dipastikan hadir. Kepastian itu dikonfirmasi oleh ajudannya, AKBP Syarif Fitriansyah.

“Jokowi diundang Pak Prabowo menghadiri pertemuan silaturahmi dan diskusi pada Selasa, 3 Maret 2026 pukul 19.30 WIB di Istana Merdeka, Jakarta," kata Syarif kepada Kompas.com, Selasa.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga mengonfirmasi akan memenuhi undangan tersebut.

"Nanti malam diundang pukul 19.30. Hadir," kata Zulkifli Hasan.