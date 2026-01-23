125 RT dan 14 Ruas Jalan di Jakarta Dikepung Banjir, Tinggi Air Capai 1,5 Meter

ERA.id - Hujan yang mengguyur dengan intensitas tinggi menyebabkan ratusan RT dan belasan ruas jalan di Jakarta terendam banjir pada Jumat (23/1/2026) pagi ini.

"BPBD mencatat saat ini terdapat 125 RT dan 14 ruas jalan tergenang," kata Kapusdatin BPBD Jakarta Mohamad Yohan kepada wartawan, Jumat (23/1/2026).

Tinggi air bervariatif, namun untuk yang tertinggi mencapai 150 centimeter (cm) atau 1,5 meter. Sejumlah orang mengungsi akibat banjir ini.

Warga diimbau berhati-hati dan mewaspadai potensi air yang mungkin kembali muncul. Berikut titik-titik banjir di Jakarta berdasarkan data BPBD per pukul 07.00 WIB.

Jakarta Barat

- Kel. Duri Kosambi: 5 RT

Ketinggian: 50-80 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Angke

- Kel. Kapuk: 3 RT

Ketinggian: 40-65 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi

- Kel. Kedaung Kali Angke: 8 RT

Ketinggian: 80 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi

- Kel. Rawa Buaya: 7 RT

Ketinggian: 45-150 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi

- Kel. Kedoya Selatan: 4 RT

Ketinggian: 80 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Pesanggrahan

- Kel. Kedoya Utara: 7 RT

Ketinggian: 15-80 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi

- Kel. Sukabumi Utara: 1 RT

Ketinggian: 30 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi

- Kel. Kembangan Selatan: 1 RT

Ketinggian: 35 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Pesanggrahan

- Kel. Meruya Selatan: 1 RT

Ketinggian: 60 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi

- Kel. Kota Bambu Selatan: 1 RT

Ketinggian: 50 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi

Jakarta Selatan

- Kel. Pondok Labu: 1 RT

Ketinggian: 20 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Krukut

- Kel. Petogogan: 26 RT

Ketinggian: 30 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Krukut

- Kel. Cipulir: 1 RT

Ketinggian: 90 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi

- Kel. Pondok Pinang: 4 RT

Ketinggian: 50 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Pesanggrahan

- Kel. Pela Mampang: 9 RT

Ketinggian: 75 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Mampang

- Kel. Duren Tiga: 1 RT

Ketinggian: 40 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi

- Kel. Cilandak Timur: 2 RT

Ketinggian: 50 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Krukut

- Kel. Pejaten Timur: 3 RT

Ketinggian: 50 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Ciliwung

- Kel. Ulujami: 8 RT

Ketinggian: 70 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Pesanggrahan

Jakarta Timur

- Kel. Rawa Terate: 1 RT

Ketinggian: 80 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi

- Kel. Bidara Cina: 4 RT

Ketinggian: 40-60 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Ciliwung

- Kel. Cipinang Muara: 2 RT

Ketinggian: 60 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi

- Kel. Kampung Melayu: 4 RT

Ketinggian: 75 s.d 100 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi

- Kel. Cipinang Melayu: 19 RT

Ketinggian: 30-90 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali PHB Sulaiman

- Kel. Makasar: 4 RT

Ketinggian: 30 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi

Jakarta Utara

- Kel. Kapuk Muara: 2 RT

Ketinggian: 40 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi

Lokasi Pengungsi

Jakarta Barat

1. Kel. Kedaung Kali Angke

- Masjid Jami Al Khaeer: 11 KK 28 jiwa

2. Kel. Kota Bambu Selatan

- Aula Rusunawa KS Tubun: 20 KK 65 jiwa

Jakarta Pusat

1. Kel. Karet Tengsin

- RPTRA Segas RW 06: 60 jiwa

- RPTRA Intiland RW 07: 19 jiwa

- Aula Masjid Muhajirin RW 07: 56 jiwa

- PAUD Nusantara RW 07: 78 jiwa

- Pos RW 02: 12 jiwa

Jakarta Timur

1. Kel. Cipinang Melayu

- Masjid Al Muqorrobin: 18 KK 69 jiwa

Jalan tergenang

1. Jl. Srengseng Raya, Kel. Srengseng, Jakarta Barat

Ketinggian: 25 cm

2. Jl. Daan Mogot KM 13 (seberang Victoria/pabrik gelas), Kel. Cengkareng Timur, Jakarta Barat

Ketinggian: 30 cm

3. Jl. Pertenakan 2 RT 06 RW 07 , Kel. Kapuk, Jakarta Barat

Ketinggian: 20 cm

4. Jl. Gotong Royong RT 06 RW 08, Kel. Kapuk, Jakarta Barat

Ketinggian: 40 cm

5. Jl. Kapuk Bongkaran RT 022 RW 012 , Kel. Kapuk, Jakarta Barat

Ketinggian: 40 cm

6. Depan RS. Soeharto Heerdjan Jl. Prof. Dr. Latumeten No.1, RT 01/RW 04, Kel. Jelambar, Jakarta Barat

Ketinggian: 10 cm

7. Jl. Taman Kota, Kel. Kedaung Kali Angke, Jakarta Barat

Ketinggian: 20 cm

8. Perumahan BTN Jl. Delima VIII, Kel. Kembangan Utara, Jakarta Barat

Ketinggian: 35 cm

9. Jl. Strategi Raya, Kel. Joglo, Jakarta Barat

Ketinggian: 65 cm

10. Jl. Basoka Raya, Kel. Joglo, Jakarta Barat

Ketinggian: 65 cm

11. Jl Pulo Raya IV RT 6 RW 1 (akses Jalan), Kel. Petogogan, Jakarta Selatan

Ketinggian: 50 cm

12. Jl. Raya Cipinang Indah, Kel. Pondok Bambu, Jakarta Timur

Ketinggian: 40 cm

13. Jl. Kebon Pala II RW 04, Kel. Kebon Pala , Jakarta Timur

Ketinggian: 60 cm

14. Jl. Kebon Pala II RW 05, Kel. Kebon Pala, Jakarta Timur

Ketinggian: 40 cm.