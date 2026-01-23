125 RT dan 14 Ruas Jalan di Jakarta Dikepung Banjir, Tinggi Air Capai 1,5 Meter

ERA.id - Hujan yang mengguyur dengan intensitas tinggi menyebabkan ratusan RT dan belasan ruas jalan di Jakarta terendam banjir pada Jumat (23/1/2026) pagi ini.
"BPBD mencatat saat ini terdapat 125 RT dan 14 ruas jalan tergenang," kata Kapusdatin BPBD Jakarta Mohamad Yohan kepada wartawan, Jumat (23/1/2026).
Tinggi air bervariatif, namun untuk yang tertinggi mencapai 150 centimeter (cm) atau 1,5 meter. Sejumlah orang mengungsi akibat banjir ini.
Warga diimbau berhati-hati dan mewaspadai potensi air yang mungkin kembali muncul. Berikut titik-titik banjir di Jakarta berdasarkan data BPBD per pukul 07.00 WIB.
Jakarta Barat
- Kel. Duri Kosambi: 5 RT
Ketinggian: 50-80 cm
Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Angke
- Kel. Kapuk: 3 RT
Ketinggian: 40-65 cm
Penyebab: Curah hujan tinggi
- Kel. Kedaung Kali Angke: 8 RT
Ketinggian: 80 cm
Penyebab: Curah hujan tinggi
- Kel. Rawa Buaya: 7 RT
Ketinggian: 45-150 cm
Penyebab: Curah hujan tinggi
- Kel. Kedoya Selatan: 4 RT
Ketinggian: 80 cm
Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Pesanggrahan
- Kel. Kedoya Utara: 7 RT
Ketinggian: 15-80 cm
Penyebab: Curah hujan tinggi
- Kel. Sukabumi Utara: 1 RT
Ketinggian: 30 cm
Penyebab: Curah hujan tinggi
- Kel. Kembangan Selatan: 1 RT
Ketinggian: 35 cm
Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Pesanggrahan
- Kel. Meruya Selatan: 1 RT
Ketinggian: 60 cm
Penyebab: Curah hujan tinggi
- Kel. Kota Bambu Selatan: 1 RT
Ketinggian: 50 cm
Penyebab: Curah hujan tinggi
Jakarta Selatan
- Kel. Pondok Labu: 1 RT
Ketinggian: 20 cm
Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Krukut
- Kel. Petogogan: 26 RT
Ketinggian: 30 cm
Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Krukut
- Kel. Cipulir: 1 RT
Ketinggian: 90 cm
Penyebab: Curah hujan tinggi
- Kel. Pondok Pinang: 4 RT
Ketinggian: 50 cm
Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Pesanggrahan
- Kel. Pela Mampang: 9 RT
Ketinggian: 75 cm
Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Mampang
- Kel. Duren Tiga: 1 RT
Ketinggian: 40 cm
Penyebab: Curah hujan tinggi
- Kel. Cilandak Timur: 2 RT
Ketinggian: 50 cm
Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Krukut
- Kel. Pejaten Timur: 3 RT
Ketinggian: 50 cm
Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Ciliwung
- Kel. Ulujami: 8 RT
Ketinggian: 70 cm
Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Pesanggrahan
Jakarta Timur
- Kel. Rawa Terate: 1 RT
Ketinggian: 80 cm
Penyebab: Curah hujan tinggi
- Kel. Bidara Cina: 4 RT
Ketinggian: 40-60 cm
Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Ciliwung
- Kel. Cipinang Muara: 2 RT
Ketinggian: 60 cm
Penyebab: Curah hujan tinggi
- Kel. Kampung Melayu: 4 RT
Ketinggian: 75 s.d 100 cm
Penyebab: Curah hujan tinggi
- Kel. Cipinang Melayu: 19 RT
Ketinggian: 30-90 cm
Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali PHB Sulaiman
- Kel. Makasar: 4 RT
Ketinggian: 30 cm
Penyebab: Curah hujan tinggi
Jakarta Utara
- Kel. Kapuk Muara: 2 RT
Ketinggian: 40 cm
Penyebab: Curah hujan tinggi
Lokasi Pengungsi
Jakarta Barat
1. Kel. Kedaung Kali Angke
- Masjid Jami Al Khaeer: 11 KK 28 jiwa
2. Kel. Kota Bambu Selatan
- Aula Rusunawa KS Tubun: 20 KK 65 jiwa
Jakarta Pusat
1. Kel. Karet Tengsin
- RPTRA Segas RW 06: 60 jiwa
- RPTRA Intiland RW 07: 19 jiwa
- Aula Masjid Muhajirin RW 07: 56 jiwa
- PAUD Nusantara RW 07: 78 jiwa
- Pos RW 02: 12 jiwa
Jakarta Timur
1. Kel. Cipinang Melayu
- Masjid Al Muqorrobin: 18 KK 69 jiwa
Jalan tergenang
1. Jl. Srengseng Raya, Kel. Srengseng, Jakarta Barat
Ketinggian: 25 cm
2. Jl. Daan Mogot KM 13 (seberang Victoria/pabrik gelas), Kel. Cengkareng Timur, Jakarta Barat
Ketinggian: 30 cm
3. Jl. Pertenakan 2 RT 06 RW 07 , Kel. Kapuk, Jakarta Barat
Ketinggian: 20 cm
4. Jl. Gotong Royong RT 06 RW 08, Kel. Kapuk, Jakarta Barat
Ketinggian: 40 cm
5. Jl. Kapuk Bongkaran RT 022 RW 012 , Kel. Kapuk, Jakarta Barat
Ketinggian: 40 cm
6. Depan RS. Soeharto Heerdjan Jl. Prof. Dr. Latumeten No.1, RT 01/RW 04, Kel. Jelambar, Jakarta Barat
Ketinggian: 10 cm
7. Jl. Taman Kota, Kel. Kedaung Kali Angke, Jakarta Barat
Ketinggian: 20 cm
8. Perumahan BTN Jl. Delima VIII, Kel. Kembangan Utara, Jakarta Barat
Ketinggian: 35 cm
9. Jl. Strategi Raya, Kel. Joglo, Jakarta Barat
Ketinggian: 65 cm
10. Jl. Basoka Raya, Kel. Joglo, Jakarta Barat
Ketinggian: 65 cm
11. Jl Pulo Raya IV RT 6 RW 1 (akses Jalan), Kel. Petogogan, Jakarta Selatan
Ketinggian: 50 cm
12. Jl. Raya Cipinang Indah, Kel. Pondok Bambu, Jakarta Timur
Ketinggian: 40 cm
13. Jl. Kebon Pala II RW 04, Kel. Kebon Pala , Jakarta Timur
Ketinggian: 60 cm
14. Jl. Kebon Pala II RW 05, Kel. Kebon Pala, Jakarta Timur
Ketinggian: 40 cm.