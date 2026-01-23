125 RT dan 14 Ruas Jalan di Jakarta Dikepung Banjir, Tinggi Air Capai 1,5 Meter

| 23 Jan 2026 06:42
125 RT dan 14 Ruas Jalan di Jakarta Dikepung Banjir, Tinggi Air Capai 1,5 Meter
Polisi membantu warga mengevakuasi sepeda motor saat banjir di kompleks Polri Pondok Karya, Mampang Prapatan, Jakarta, Selasa (18/11/2025). (Antara)

ERA.id - Hujan yang mengguyur dengan intensitas tinggi menyebabkan ratusan RT dan belasan ruas jalan di Jakarta terendam banjir pada Jumat (23/1/2026) pagi ini.

"BPBD mencatat saat ini terdapat 125 RT dan 14 ruas jalan tergenang," kata Kapusdatin BPBD Jakarta Mohamad Yohan kepada wartawan, Jumat (23/1/2026).

Tinggi air bervariatif, namun untuk yang tertinggi mencapai 150 centimeter (cm) atau 1,5 meter. Sejumlah orang mengungsi akibat banjir ini.

Warga diimbau berhati-hati dan mewaspadai potensi air yang mungkin kembali muncul. Berikut titik-titik banjir di Jakarta berdasarkan data BPBD per pukul 07.00 WIB.

Jakarta Barat

- Kel. Duri Kosambi: 5 RT

Ketinggian: 50-80 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Angke

- Kel. Kapuk: 3 RT

Ketinggian: 40-65 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi

- Kel. Kedaung Kali Angke: 8 RT

Ketinggian: 80 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi

- Kel. Rawa Buaya: 7 RT

Ketinggian: 45-150 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi

- Kel. Kedoya Selatan: 4 RT

Ketinggian: 80 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Pesanggrahan

- Kel. Kedoya Utara: 7 RT

Ketinggian: 15-80 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi

- Kel. Sukabumi Utara: 1 RT

Ketinggian: 30 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi

- Kel. Kembangan Selatan: 1 RT

Ketinggian: 35 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Pesanggrahan

- Kel. Meruya Selatan: 1 RT

Ketinggian: 60 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi

- Kel. Kota Bambu Selatan: 1 RT

Ketinggian: 50 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi

Jakarta Selatan

- Kel. Pondok Labu: 1 RT

Ketinggian: 20 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Krukut

- Kel. Petogogan: 26 RT

Ketinggian: 30 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Krukut

- Kel. Cipulir: 1 RT

Ketinggian: 90 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi

- Kel. Pondok Pinang: 4 RT

Ketinggian: 50 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Pesanggrahan

- Kel. Pela Mampang: 9 RT

Ketinggian: 75 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Mampang

- Kel. Duren Tiga: 1 RT

Ketinggian: 40 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi

- Kel. Cilandak Timur: 2 RT

Ketinggian: 50 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Krukut

- Kel. Pejaten Timur: 3 RT

Ketinggian: 50 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Ciliwung

- Kel. Ulujami: 8 RT

Ketinggian: 70 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Pesanggrahan

Jakarta Timur

- Kel. Rawa Terate: 1 RT

Ketinggian: 80 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi

- Kel. Bidara Cina: 4 RT

Ketinggian: 40-60 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Ciliwung

- Kel. Cipinang Muara: 2 RT

Ketinggian: 60 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi

- Kel. Kampung Melayu: 4 RT

Ketinggian: 75 s.d 100 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi

- Kel. Cipinang Melayu: 19 RT

Ketinggian: 30-90 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali PHB Sulaiman

- Kel. Makasar: 4 RT

Ketinggian: 30 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi

Jakarta Utara

- Kel. Kapuk Muara: 2 RT

Ketinggian: 40 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi

Lokasi Pengungsi

Jakarta Barat

1. Kel. Kedaung Kali Angke 

- Masjid Jami Al Khaeer: 11 KK 28 jiwa

2. Kel. Kota Bambu Selatan

- Aula Rusunawa KS Tubun: 20 KK 65 jiwa

Jakarta Pusat

1. Kel. Karet Tengsin 

- RPTRA Segas RW 06: 60 jiwa

- RPTRA Intiland RW 07: 19 jiwa

- Aula Masjid Muhajirin RW 07: 56 jiwa

- PAUD Nusantara RW 07: 78 jiwa

- Pos RW 02: 12 jiwa

Jakarta Timur

1. Kel. Cipinang Melayu

- Masjid Al Muqorrobin: 18 KK 69 jiwa

Jalan tergenang

1. Jl. Srengseng Raya, Kel. Srengseng, Jakarta Barat

Ketinggian: 25 cm

2. Jl. Daan Mogot KM 13 (seberang Victoria/pabrik gelas), Kel. Cengkareng Timur, Jakarta Barat

Ketinggian: 30 cm

3. Jl. Pertenakan 2 RT 06 RW 07 , Kel. Kapuk, Jakarta Barat

Ketinggian: 20 cm

4. Jl. Gotong Royong RT 06 RW 08, Kel. Kapuk, Jakarta Barat

Ketinggian: 40 cm

5. Jl. Kapuk Bongkaran RT 022 RW 012 , Kel. Kapuk, Jakarta Barat

Ketinggian: 40 cm

6. Depan RS. Soeharto Heerdjan Jl. Prof. Dr. Latumeten No.1, RT 01/RW 04, Kel. Jelambar, Jakarta Barat

Ketinggian: 10 cm

7. Jl. Taman Kota, Kel. Kedaung Kali Angke, Jakarta Barat

Ketinggian: 20 cm

8. Perumahan BTN Jl. Delima VIII, Kel. Kembangan Utara, Jakarta Barat

Ketinggian: 35 cm

9. Jl. Strategi Raya, Kel. Joglo, Jakarta Barat

Ketinggian: 65 cm

10. Jl. Basoka Raya, Kel. Joglo, Jakarta Barat

Ketinggian: 65 cm

11. Jl Pulo Raya IV RT 6 RW 1 (akses Jalan), Kel. Petogogan, Jakarta Selatan

Ketinggian: 50 cm

12. Jl. Raya Cipinang Indah, Kel. Pondok Bambu, Jakarta Timur

Ketinggian: 40 cm

13. Jl. Kebon Pala II RW 04, Kel. Kebon Pala , Jakarta Timur

Ketinggian: 60 cm

14. Jl. Kebon Pala II RW 05, Kel. Kebon Pala, Jakarta Timur

Ketinggian: 40 cm.

Tags : banjir jakarta DKI Jakarta banjir
Bagikan ke Facebook
Bagikan ke Twitter
Bagikan ke Whatsapp
Bagikan ke Line
Rekomendasi
Popular