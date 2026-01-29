Banjir Landa 20 RT di Jakarta, Ada yang Tingginya Setara Kolam Renang Dewasa

ERA.id - Hujan yang mengguyur dengan intensitas tinggi menyebabkan puluhan RT dan sejumlah ruas jalan di Jakarta terendam banjir pada Kamis (29/1/2026) pagi ini.

"BPBD mencatat saat ini terdapat 20 RT Dan lima ruas jalan tergenang," kata Kapusdatin BPBD Jakarta Mohamad Yohan kepada wartawan, Kamis (29/1/2026).

Banjir terjadi di kawasan Jakarta Timur dan Jakarta Barat. Tinggi air di sejumlah titik bervariatif, namun yang tertinggi mencapai 150 centimeter (cm) atau 1,5 meter.

Warga pun diimbau berhati-hati dan waspadai potensi air yang mungkin kembali muncul. Berikut titik-titik banjir berdasarkan data BPBD per pukul 09.00 WIB.

Jakarta Timur

- Kel. Bidara Cina: 4 RT

- Kel. Kampung Melayu: 4 RT

- Kel. Cawang: 5 RT

- Kel. Cililitan: 1 RT

Ketinggian air: 110-150 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Ciliwung

Jakarta Barat

- Kel. Rawa Buaya: 3 RT

- Kel. Kedoya Selatan: 3 RT

Ketinggian: 30-70 cm

Penyebab: Curah hujan tinggi.

Jalan tergenang

1. Jl. Meruya Selatan, Kel. Meruya Selatan, Jakarta Barat

Ketinggian: 40 cm

2. Jl. Daan Mogot KM 12 (seberang Victoria/pabrik gelas), Kel. Cengkareng Timur, Jakarta Barat

Ketinggian: 15 cm

3. Jl. Srengseng Raya, Kel. Srengseng, Jakarta Barat

Ketinggian: 40 cm

4. Jl. Cileduk Raya, Kel. Cipulir, Jakarta Selatan

Ketinggian: 15 cm

5. Jl. Raden Inten II, Kel. Duren Sawit, Jakarta Timur

Ketinggian: 25 cm.