Banjir Landa 20 RT di Jakarta, Ada yang Tingginya Setara Kolam Renang Dewasa

ERA.id - Hujan yang mengguyur dengan intensitas tinggi menyebabkan puluhan RT dan sejumlah ruas jalan di Jakarta terendam banjir pada Kamis (29/1/2026) pagi ini.
"BPBD mencatat saat ini terdapat 20 RT Dan lima ruas jalan tergenang," kata Kapusdatin BPBD Jakarta Mohamad Yohan kepada wartawan, Kamis (29/1/2026).
Banjir terjadi di kawasan Jakarta Timur dan Jakarta Barat. Tinggi air di sejumlah titik bervariatif, namun yang tertinggi mencapai 150 centimeter (cm) atau 1,5 meter.
Warga pun diimbau berhati-hati dan waspadai potensi air yang mungkin kembali muncul. Berikut titik-titik banjir berdasarkan data BPBD per pukul 09.00 WIB.
Jakarta Timur
- Kel. Bidara Cina: 4 RT
- Kel. Kampung Melayu: 4 RT
- Kel. Cawang: 5 RT
- Kel. Cililitan: 1 RT
Ketinggian air: 110-150 cm
Penyebab: Curah hujan tinggi dan luapan Kali Ciliwung
Jakarta Barat
- Kel. Rawa Buaya: 3 RT
- Kel. Kedoya Selatan: 3 RT
Ketinggian: 30-70 cm
Penyebab: Curah hujan tinggi.
Jalan tergenang
1. Jl. Meruya Selatan, Kel. Meruya Selatan, Jakarta Barat
Ketinggian: 40 cm
2. Jl. Daan Mogot KM 12 (seberang Victoria/pabrik gelas), Kel. Cengkareng Timur, Jakarta Barat
Ketinggian: 15 cm
3. Jl. Srengseng Raya, Kel. Srengseng, Jakarta Barat
Ketinggian: 40 cm
4. Jl. Cileduk Raya, Kel. Cipulir, Jakarta Selatan
Ketinggian: 15 cm
5. Jl. Raden Inten II, Kel. Duren Sawit, Jakarta Timur
Ketinggian: 25 cm.