Habis Bahas Militer dalam Podcast, Andrie Yunus "Kontras" Disiram Air Keras di Jalanan

ERA.id - Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, disiram air keras oleh orang tak dikenal (OTK) di kawasan Jakarta Pusat (Jakpus), Kamis (12/3).

"Luka serius di sekujur tubuh terutama pada area tangan kanan dan kiri, muka, dada, serta bagian mata," kata Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya kepada wartawan, Jumat (13/3/2026).

Dimas menjelaskan Andrie diserang setelah menghadiri acara podcast berjudul "Remiliterisme dan Judicial Review di Indonesia" di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) sekitar pukul 23.00 WIB.

Saat itu, Andrie Yunus tengah mengendarai sepeda motornya di Jalan Salemba I, Talang, Jakpus. Tiba-tiba, dia dihampiri dua orang berbocengan sepeda motor.

Adapun ciri-ciri dari terduga pelaku yang pertama yakni mengenakan kaos berwarna kombinasi putih-biru, celana gelap diduga jeans, dan helm berwarna hitam. Pelaku kedua yang merupakan penumpang menggunakan penutup wajah atau masker berwarna hitam yang menutupi setengah wajah, kaos berwarna biru tua, dan celana panjang berwarna biru yang dilipat menjadi pendek dan diduga berbahan jeans.

"Salah satu pelaku kemudian menyiramkan air keras ke arah korban hingga mengenai sebagian tubuh korban. Akibat serangan tersebut, korban langsung berteriak kesakitan hingga menjatuhkan motornya," jelasnya.

Pasca peristiwa tersebut, Andrie segera dibawa ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan, Andrie mengalami luka bakar sebanyak 24 persen.

Dikonfirmasi, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan polisi akan mngusut kasus Andrie disiram air keras.

"Saat ini sedang didalami oleh Satreskrim Polres Jakpus, mendalami saksi dan TKP. Kita semua mengecam kejadian tersebut. Semoga pelaku segera tertangkap," ujar Budi.