Zee Asadel dan Emir Mahira Reuni di Kupilih Jalur Langit

ERA.id - Azizi Asadel atau Zee Asadel dipasangkan dengan Emir Mahira dalam film Kupilih Jalur Langit. Zee mengaku senang bisa kembali dipasangkan dengan Emir.

Dalam film ini, Zee berperan sebagai Amira, seorang wanita yang tumbuh di pesantren dan menghadapi kebuntuan dalam masalah cinta serta kehidupan. Amira pun berserah diri kepada Tuhan untuk menentukan masa depannya.

Selama perjalanannya, Amira bertemu dengan Ustaz Furqon yang diperankan oleh Emir Mahira.

"Senang sih, karena setiap cerita yang kita dapat beda. Jadi walaupun dipasangin lagi, rasanya nggak monoton atau membosankan," ujar Zee saat ditemui di MD Places beberapa waktu lalu.

Meski Kembali dipasangkan dengan Emir Mahira, Zee menekankan salah satu alasannya menerima tawaran film ini lantaran jalan ceritanya. Apalagi kisah ini banyak memberi dampak positif untuknya.

"Aku tertarik karena ceritanya tentang pasangan muda, banyak hal positif yang bisa diambil," imbuhnya.

“Film ini seru karena ada dramanya, ada gemasnya, ada sedihnya. Full of emotions,” sambung Zee.

Film Kupilih Jalur Langit akan tayang pada 23 April 2026.