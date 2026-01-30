Rumah Mewah di Jaksel Kebakaran, Satu Orang Tewas

ERA.id - Sebuah rumah di Jl. Teratai XIV, RT 3 RW 2, Tanjung Bar, Jagakarsa, Jakarta Selatan (Jaksel), terbakar pada Jumat (30/1/2026).

"Obyek yang terdampak rumah tinggal, rumah mewah," kata Kasudin Gulkarmat Jakarta Selatan, Asril Rizal kepada wartawan, Jumat (30/1/2026).

Kebakaran dilaporkan terjadi sekira pukul 09.41 WIB. Peristiwa diketahui ketika koordinator kebersihan wilayah melihat asap tebal dari rumah mewah tersebut. Dia kemudian melapor ke satpam komplek yang dilanjutkan meminta bantuan ke damkar.

Warga setempat sempat mencoba melakukan pemadaman menggunakan APAR, namum api masih menyala. Penanganan kebakaran dilanjutkan tim damkar dengan menerjunkan 18 unit mobil pemadam kebakaran dan 112 personel.

Api berhasil dipadamkan sekira pukul 10.55 WIB tadi. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik. Satu orang, Beti (60) tewas dalam insiden ini.

"Bahwa ketika ditemukan, posisi korban berada di kamar mandi garasi, dan ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia," ungkapnya.

Kerugian dari insiden ini ditaksir sekira Rp1 miliar.