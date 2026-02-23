Gegara Mabuk Jamu, Pria di Tambora Kemalingan Mobil, Kasihan

ERA.id -Seorang pria, AG menjadi korban pencurian kendaraan bermotor setelah mabuk di sekitar Jalan Bandengan Utara Raya, Tambora, Jakarta Barat (Jakbar), Selasa (10/2) malam.

Kapolsek Tambora, AKP Wahyu Hidayat menjelaskan kejadian berawal ketika korban datang ke toko jamu dengan mobilnya sekira pukul 20.00 WIB. Dia lalu membeli minuman jamu beralkohol.

AG mengonsumsi jamu tersebut sendirian di lokasi penjual hingga pukul 22.00 WIB. Korban yang terlalu banyak minum lalu tidur tergeletak di pinggir jalan.

"Namun setelah itu, korban diketahui tidak sadarkan diri di sekitar TKP, tepatnya di depan Aestro Gym. Keesokan harinya, Rabu, 11 Februari 2026 sekitar pukul 06.15 WIB, korban baru tersadar dan mendapati mobil miliknya telah raib," kata Wahyu kepada wartawan, Senin (23/2/2026).

Tak hanya mobil, dompet korban yang berisi STNK, uang tunai sebesar Rp300 ribu, serta kunci kontak mobil juga turut hilang. AG lalu melapor ke polisi.

Pengusutan dilakukan dengan mengecek rekaman CCTV di sekitar lokasi. Pelaku yang teridentifikasi berinisial JT alias Jatiman pun berhasil ditangkap di kawasan Kapuk, Cengkareng, Jakbar.

"Dalam penangkapan tersebut, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa satu unit mobil milik korban," jelasnya.

JT pun dibawa ke Polsek Tambora untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.