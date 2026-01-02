Kronologi Mobil Tertabrak Kereta di Mangga Dua, Ternyata Habis Tabrak Lari di Tambora

ERA.id - Sebuah mobil Mazda CX-5 yang dikemudikan Jerry Christian menabrak kereta api lokomotif di perlintasan rel kereta Mangga Dua Square, Jalan Gunung Sahari, Jakarta Utara (Jakut), Jumat (2/1/2026) dini hari tadi.

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Ojo Ruslani menjelaskan Jerry sebelumnya sedang kabur usai terlibat kecelakaan di sekitar Tambora, Jakarta Barat (Jakbar).

"Kendaraan Mazda CX 5 yang dikendarai oleh JC tersebut telah mengalami kecelakaan terlebih dahulu dengan 3 unit sepeda motor dan pejalan kaki di wilayah Tanah Sereal-Tambora, Jakbar, kemudian yang bersangkutan melarikan diri," kata Ojo kepada wartawan, Jumat (2/1/2026).

Warga setempat mengejar Jerry yang kabur. Sesampainya di sekitar TKP, pelaku melawan arus dengan melewati perlintasan rel kereta api. Namun dia tak sadar ada kereta barang yang sedang melintas. Tabrakan pun tak terhindarkan.

"Lalu dikejar oleh pengguna jalan yang lain sampai pada akhirnya pengemudi kendaraan tersebut melawan arus dan terserempet kereta api di wilayah Mangga Dua, Jakarta Utara," tuturnya.

Beruntung, Jerry selamat dari insiden itu. Polisi kemudian menuju ke lokasi untuk mengevakuasi pelaku dan kendaraannya.

Ojo mengatakan kasus ini masih dalam penyelidikan. Belum diketahui Jerry dalam kondisi mabuk atau tidak ketiika berkendara.