Beredar Foto Terduga Pelaku Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Polisi: Itu Hoaks Rekayasa AI

ERA.id - Jagat maya diramaikan dengan penampakan wajah pelaku penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus. Polisi menyebut foto pelaku yang beredar di media sosial (medsos) adalah hoaks.

"Dapat kami pastikan foto tersebut adalah hoaks, karena itu hasil rekayasa AI (Artificial Intelligence)," kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin kepada wartawan, Senin (16/3/2026).

Iman menjelaskan video rekaman CCTV terkait peristiwa penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus telah beredar di media sosial. Masifnya penyebaran CCTV ini membuat pelaku takut sehingga membuat skenario pembuatan wajah pelaku dari AI.

"Dengan beredarnya video TKP ini sebenarnya para pelaku mulai terlihat panik, pelaku dan jaringannya mulai terlihat panik dan berupaya mengaburkan proses penyelidikan dengan mengedarkan gambar atau rekayasa AI," tuturnya.

Sejauh ini, kasus penyiraman air keras terhadap Andire Yunus dalam tahap penyidikan. Polisi sendiri telah memeriksa 86 CCTV untuk mengungkap kasus ini. Sejauh ini, pelaku teridentifikasi berjumlah empat orang.

Saat kejadian, mereka berkendara berboncengan dengan dua sepeda motor. Mereka semua masih diburu.

"Apakah jaringannya sudah terlatih? Selama beberapa hari kami melakukan analisa digital, kami melihat perjalanan para pelaku ini memang memiliki ketenangan," jelas Iman.

Andrie Yunus sendiri masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM). Dia menderita luka bakar pada bagian wajah sebelah kanan hingga dada. Kemudian tangan kanan dan kirinya turut mengalami luka bakar usai disiram air keras.