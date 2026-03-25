Kronologi Mobil Fortuner Tabrak Agya di Tol Andara, Korban Ngamuk di Tengah Tol

ERA.id - Terjadi kecelakaan antara mobil Toyota Fortuner dengan Toyota Agya di KM 02+600 sebelum Exit Gerbang Tol Depok-Antasari (Desari/Andara), Selasa (24/3) malam. Insiden ini karena mobil Toyota Fortuner berkendara ugal-ugalan.

Peristiwa bermula saat Toyota Fortuner yang dikemudikan oleh Rayhan Taufiq Djajaprawira (29) melaju di lajur 2 dengan kecepatan sekira 100 km/jam.

"Berdasarkan hasil penanganan kejadian diketahui, pihak pertama (sopir Fortuner) melaju di Lajur 2 dengan kecepatan kurang lebih 100 km/jam," kata Kasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Reiki Indra Brata Manggala kepada wartawan, Rabu (25/3/2026).

Setibanya di KM 02+400, Rayhan berpindah ke bahu jalan luar untuk menyalip kendaraan di depannya.

Namun, saat mencoba kembali masuk ke lajur 1, mobil Fortuner tersebut menabrak Toyota Agya yang dikemudikan oleh Saidah Mutia (40). Saat itu, Saidah diketahui hendak menuju arah keluar Gerbang Tol Andara 1.

"Kejadian tersebut mengakibatkan kendaraan pihak pertama (Fortuner) terguling ke lajur 2 dengan posisi melintang," jelas Reiki.

Akibat benturan keras tersebut, mobil Fortuner mengalami kerusakan parah pada bagian bodi, kaca depan hancur, hingga pintu samping kanan dan kiri ringsek.

Sementara mobil Agya mengalami kerusakan pada bagian bodi depan dan hancur di bagian belakang kanan.

Meski begitu, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini.

"Korban jiwa nihil. Korban luka ringan dua orang perempuan," ungkapnya.