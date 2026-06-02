Jennie Bongkar Rahasia Perawatan Kulit Sehat, Utamakan Pelembab Anti Lengket

ERA.id - Penyanyi K-Pop Jennie mengungkap cara merawat kulit agar tetap sehat di tengah kesibukannya. Jennie mengaku rutin memakai pelembab kulit atau moisturizer demi menjaga kesehatan kulit.

Bersama dengan Vaseline, Jennie membagikan rahasia kulit mulus dan sehat yang bisa mewakilinya sebagai publik figure kelas dunia di berbagai bidang, mulai dari musik, fashion, hingga budaya pop. Jennie menekankan pentingnya merawat Kesehatan kulit yang sesuai dengan prinsip dan kepribadiannya.

"Buatku, body care selalu sama pentingnya dengan hair care dan skin care, jadi bekerja sama dengan Vaseline sangat sesuai dengan prinsipku dalam merawat diri," ujar personel BLACKPINK itu dalam siaran tertulis yang diterima ERA, Selasa (2/6/2026).

Pelantun "Like JENNIE" itu lantas mengungkap rahasia rangkaian perawatan kulit yang dilakukan sehari-hari. Baginya, penggunaan pelembab sangat penting khususnya dengan produk yang tidak menimbulkan efek lengket setelah pemakaian.

"Aku menyukai sauna session dan cold plunge untuk menjaga kulit tetap terasa sehat, dan setelahnya aku selalu memakai moisturizing lotion agar glow yang terpancar dari kulitku tetap terjaga. Gluta-Hya jadi salah satu favoritku karena teksturnya ringan, tidak lengket, dan membuat kulit terasa lembap serta dewy," jelasnya.

Jennie Kim diketahui menjadi Global Ambassador untuk koleksi body care Vaseline. Kolaborasi antara Vaseline dan Jennie membawa body care ke dalam dunia beauty dan lifestyle yang lebih modern, di mana tampilan kulit yang sehat punya peran penting untuk mendukung rasa percaya diri setiap hari.

"Lewat Gluta-Hya dan Pro Derma, kami ingin terus mengembangkan inovasi body care dengan formula terbaik yang dirancang untuk membantu kulit terasa lebih sehat, terhidrasi, dan terawat. Jennie merepresentasikan confidence dan effortless glow itu dengan sangat natural," kata Global Brand VP Vaseline Fernando Kahane.

Koleksi terbaru kolaborasi Vaseline dan Jennie tersedia di sejumlah negara, terutama untuk koleksi Gluta-Hya dan Pro Derma. Didukung teknologi GlutaGlow, produk ini memberikan efektivitas mencerahkan hingga 70x lebih baik dibandingkan Vitamin C. Teknologi serum burst-nya juga membantu formula menyerap secara mendalam hanya dalam 5 detik, membuat kulit terasa lebih cerah, lembap, dan glowing tanpa rasa lengket.