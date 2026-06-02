Prabowo Copot Dadan, Dorong Nanik S Deyang Naik Jabatan Jadi Kepala BGN

ERA.id - Nanik S. Deyang kini menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menggantikan Dadan Hindayana yang dicopot Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, Nanik menjabat Wakil Kepala BGN.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan Presiden Prabowo juga mengangkat Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BGN yang baru menggantikan Lodewijk Pusung serta Mayor Jenderal TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN yang baru menggantikan Sony Sonjaya.

Dia mengatakan pencopotan itu diambil setelah Prabowo mengevaluasi BGN selama kurang lebih 1,5 tahun termasuk menerima berbagai masukan dari kementerian terkait, masyarakat, dan penerima manfaat proyek Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pras menjelaskan BGN memerlukan tata kelola yang kuat, koordinasi lintas sektor yang efektif, serta kepemimpinan yang mampu memastikan seluruh program berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai prinsip akuntabilitas.

Tak lupa, Pras berterima kasih kepada Dadan cs selama membangun fondasi dan mengembangkan BGN. "Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat," tandas Pras dalam pernyataan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).