Pria di Jaktim Dilaporkan Hilang, Ternyata Ditemukan Tewas di Cikeas Bogor

ERA.id - Beredar kabar seorang pria diduga korban pembunuhan berinisial A (27) ditemukan di sebuah lahan kosong di kawasan Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar), Rabu (25/3).

Dari video dan narasi yang beredar, korban sebelumnya dilaporkan hilang sejak 11 Maret lalu sebelum akhirnya ditemukan tewas. Jasad A sendiri telah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur (Jaktim).

Dikonfirmasi, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Dicky Fertoffan membenarkan A merupakan orang yang dilaporkan hilang oleh keluarganya ke Polres Metro Jakarta Timur.

"Informasinya demikian (jasad pria itu merupakan orang yang sempat dilaporkan hilang)," kata Dicky kepada wartawan, Kamis (26/3/2026).

Polisi telah menangkap satu terduga pelaku terkait penemuan jasad pria tersebut. Namun, Dicky ogah menjelaskannya secara rinci. Pun ihwal penyebab kematian korban.

"Perkara tersebut ditangani Resmob Polda, pelaku sudah ada yang diamankan ya," ucapnya.