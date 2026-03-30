Mayat Pegawai Ayam Geprek dalam Freezer Gegerkan Bekasi, Bos Bersaksi

ERA.id - Bos kios ayam geprek, AL, di Perumahan Mega Regency, Desa Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (28/3), menemukan mayat pegawainya, Pak Bedul (45), dalam freezer.

"Saya datang ke sini (kios) karena karyawan pada mudik semua. Pas saya cek dan intip dari celah, saya lihat ada yang mencurigakan. Waktu freezer dibuka, ternyata korban sudah terbungkus kain dan plastik di dalamnya," ujar AL di lokasi kejadian, Minggu kemarin.

Ia lalu melapor ke warga dan pihak kepolisian. Selanjutnya Petugas Polsek Serang Baru dan Polres Metro Bekasi mendatangi lokasi.

AL bilang korban juga merupakan petugas keamanan ruko setempat. Saat menemukan jasad korban, menurut dia, beberapa barang operasional toko hilang.

"Dua sepeda motor yang biasa digunakan oleh korban dan satu karyawan lain, hilang. Itu motor operasional," katanya.

AL mengaku belum dapat memastikan ada atau tidaknya korelasi hilangnya motor dengan penemuan jasad. Intinya, sia memastikan pegawainya tidak dapat dihubungi sejak Jumat (27/3).

"Karyawan (tetap) saya ada dua, laki-laki usia 28 tahun dan 24 tahun, tapi motor tidak di kios itu. Saya tidak tahu di mana, karyawan juga tidak bisa ditelepon, di chat whatsapp juga ceklis satu," ujar dia.

AL mengatakan menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada pihak kepolisian.

"Saya tidak bisa menduga atau menyimpulkan juga ada kaitan atau tidak antara sepeda motor hilang dan penemuan jenazah, saya serahkan ke polisi saja".

Penyebab kematian pria diperkirakan berusia 45 tahun itu masih diselidiki. Tim Identifikasi Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada Minggu (29/3), terjun langsung mendatangi lokasi untuk olah TKP, didampingi jajaran Polres Metro Bekasi.