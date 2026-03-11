Ini Tampang Pembunuh Suami dan Perampok Rumah di Bekasi

ERA.id - Polisi menyampaikan pelaku yang membunuh Ermanto Usman (65) dan melukai istrinya, Pasmilawati (60) hingga sekarat di rumahnya di kawasan Kota Bekasi, telah ditangkap.

"Benar (pelaku telah ditangkap)," kata Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim kepada wartawan, Selasa (10/3/2026).

Namun, Abdul belum mau mengungkapkan berapa pelaku yang telah ditangkap. Pun motif pembunuhan ini. Dia hanya menyebut informasi lebih lanjut akan disampaikan di lain waktu.

Sebelumnya, Beredar unggahan di media sosial yang menyampaikan pasangan suami istri (pasutri) diserang orang tak dikenal (OTK) di Kota Bekasi, Senin (2/3/2026).

Dari narasi di akun Instagram @infobekasi, korban suami, EU (65) tewas dalam insiden ini. Sementara sang istri, P (60) mengalami luka serius usai dianiaya di rumahnya di perumahan di kawasan Pondok Gede, Kota Bekasi.

"Bapaknya meninggal dunia di tempat. (Sementara sang) ibu lagi dioperasi sampai sekarang, lagi dalam kondisi kritis," kata Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Andi Muhammad Iqbal kepada wartawan, Senin (2/3).

Andi menjelaskan EU dan P tinggal bersama satu anaknya. Mereka memiliki asisten rumah tangga (ART) namun tidak menginap di situ.

Kejadian berawal ketika sang anak bangun dari tidurnya pukul 04.00 WIB. Dia heran karena P tak membangunkannya untuk mempersiapkan sahur.

"Kemudian anak korban akhirnya turun untuk sahur, tapi dia kaget karena rumahnya masih gelap dan tidak ada jawaban saat dirinya memanggil orang tuanya," tuturnya.

Melihat situasi tersebut, sang anak berusaha membuka pintu kamar orang tuanya. Namun gagal karena gagang pintu sudah dirusak. Dia kemudian memanggil keluarga lainnya dan berhasil membuka paksa kamar dengan membobol jendela.

Mereka pun kaget melihat EU dan P yang telah tergeletak.

"Luka-luka benda tumpul semua di kepala, di kepala belakang. Tapi kami masih menunggu hasil resmi dari rumah sakit ya," jelasnya.