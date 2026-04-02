SPBE di Cimuning Bekasi Terbakar, 12 Orang Luka-Luka

ERA.id - Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di Cimuning, Mustika Jaya, Kota Bekasi, terbakar pada Rabu (1/4/2026) malam. Belasan orang terluka.

"Korban meninggal di lokasi nihil. Dalam perawatan, 12 jiwa (korban luka)," kata Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Bekasi, Idham Kholid kepada wartawan, Kamis (2/4/2026).

Kebakaran dilaporkan terjadi sekira pukul 21.00 WIB. Ratusan personel damkar diterjunkan untuk memadamkan si jago merah.

Hasil identifikasi awal, sumber api diduga berasal dari bagian gudang penyimpanan gas elpiji. Kobaran api dengan cepat merambat dan menghanguskan area tersebut.

Dampak kebakaran ini, api turut membakar empat kios, satu unit lapak rongsok, dua unit lapak pedagang, enam truk SPBE, dan tujuh sepeda motor.

"(Sebanyak) 10 unit rumah dan satu musala (turut terbakar)," imbuhnya.

Para korban telah dibawa ke rumah sakit untuk diberi pengobatan. Hingga saat ini, petugas damkar masih melakukan pendinginan.