50 Rumah di Palmerah Jakbar Terbakar, 14 Orang Luka-Luka

ERA.id - Puluhan rumah di permukiman padat penduduk di sekitar Jalan Pelita VIII, Jatipulo, Palmerah, Jakarta Barat (Jakbar), terbakar pada Minggu (16/11) sore.

"Objek terdampak 50 rumah tinggal," kata Kapusdatin BPBD Jakarta Mohamad Yohan kepada wartawan dikutip Senin (17/11/2025).

Kebakaran terjadi di RT 7-10 pada RW 04 Jatipulo. Dugaan sementara, kebakaran ini akibat korsleting listrik.

Yohan menyebut sebanyak 350 orang terdampak kebakaran ini. Mereka semua telah diungsikan ke tempat yang aman. "Korban luka (ada) 14 jiwa," tuturnya.

Seluruh korban mendapat luka ringan. Ke-14 orang ini telah diberi pengobatan. Kerugian akibat insiden ini ditaksir sekira Rp1,3 miliar.