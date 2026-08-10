Besok, Polisi Ekshumasi Jasad Pria Diduga Karumga Febrie Adriansyah

ERA.id - Keluarga resmi melapor ke polisi soal kasus tewasnya pria yang disebut-sebut sebagai kepala rumah tangga (Karumga) mantan Jampidsus Kejagung Febrie Ardiansyah, Sutrimo, di sebuah klinik kawasan Jakarta Selatan (Jaksel).

Rencananya, pada Rabu (12/8/2026) besok, polisi akan mengekshumasi makam Sutrimo di Banyumas. "Insya Allah," kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin kepada wartawan, Senin (10/8/2026).

Kasus kematian Sutrimo yang diduga tidak wajar ini dilaporkan keluarga ke Polresta Banyumas dan Bareskrim Polri. Perkara ini ditangani Polda Metro Jaya setelah menerima pelimpahan laporan polisi tersebut.

Iman tak mau membenarkan betul tidaknya Sutrimo adalah mantan Karumga Febrie Adriansyah. Dia hanya menyebut polisi tak memandang latar belakang korban dalam mengusut sebuah laporan dugaan pidana.

Sebanyak 24 saksi telah dimintai keterangan, di antaranya adalah keluarga Sutrimo dan dokter yang menangani jasad korban. Perkara ini juga telah naik ke tahap penyidikan.

"Dari hasil penyelidikan yang tentunya sudah dilakukan oleh Polresta Banyumas, juga dari hasil penyelidikan dari tim Ditreskrimum Polda Metro Jaya, kami sudah meningkatkan ke proses penyidikan," tuturnya.