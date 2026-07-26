Pria Terduga Karumga Febrie Adriansyah Tewas Mengenaskan, Dibunuh?

ERA.id - Beredar kabar seorang pria bernama Sutrimo ditemukan tewas pada Kamis (23/7). Pria itu disebut-sebut Kepala Rumah Tangga (Karumga) mantan Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) Febrie Adriansyah.

Informasi beredar, Sutrimo tewas dengan kondisi mulut dan hidung mengeluarkan busa. Korban ditemukan tergeletak di Klinik Mordent, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Jaksel).

Dia lalu dibawa ke rumah sakit (RS) Muhammadiyah Taman Puring. Pihak RS kemudian menyatakan Sutrimo tiba dalam keadaan sudah meninggal dunia.

"Polda Metro Jaya menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya Saudara Sutrimo. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto kepada wartawan, Minggu (26/7/2026).

Belum diketahui korban tewas karena dibunuh atau tidak. Mantan Kapolres Malang Kota ini menyebut penyidik masih mengumpulkan bahan keterangan serta melakukan klarifikasi terhadap keluarga Sutrimo, pengemudi ambulans, petugas RS, dan pihak lain yang mengetahui peristiwa tersebut.

Rekam medis, riwayat pemesanan ambulans, lokasi awal ditemukannya almarhum, serta informasi lain yang berkaitan juga turut didalami.

"Penyelidikan dilakukan secara profesional, hati-hati, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memperoleh fakta secara utuh. Karena prosesnya masih berjalan, kami belum dapat menyimpulkan penyebab kematian almarhum," jelasnya.

Saat dikonfirmasi betul tidaknya korban merupakan Karumga Febrie Adriansyah, Budi mengatakan polisi masih menelusuri.

"Masih didalami (betul tidaknya korban Karumga Febrie)," tuturnya.