Hampir 500 Peserta Ramaikan Lomba Burung Piala KSP

ERA.id - Hampir 500 peserta dari berbagai daerah mengikuti Lomba dan Pameran Burung Berkicau Tingkat Nasional Piala Kepala Staf Kepresidenan RI di Raffles Hills, Cibubur, Bogor, Minggu (16/8/2026).

Ketua Umum Daulat Aspirasi Rakyat atau DAR, Hadi Filino Gunarto mengatakan lomba tersebut menjadi puncak rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI yang digelar di kawasan Raffles Hills.

“Alhamdulillah, kegiatan ini mendapatkan antusiasme yang sangat luar biasa. Hampir 500 peserta dari berbagai daerah hadir untuk mengikuti lomba dan pameran burung berkicau,” kata Hadi.

Rangkaian kegiatan juga melibatkan sekitar 90 tenant UMKM. Produk yang ditawarkan antara lain makanan, fesyen, kebutuhan rumah tangga dan produk usaha kreatif.

Selain kegiatan ekonomi dan lomba, panitia menggelar layanan kesehatan gratis bagi sekitar 200 orang dengan dukungan Dinas Kesehatan Kota Depok.

Pemeriksaan mencakup medical check-up, pemeriksaan darah lengkap, EKG dan Pap Smear.

Donor darah juga digelar dengan 150 peserta bekerja sama dengan PMI Kota Depok. Panitia turut membagikan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan.

Hadi mengatakan rangkaian kegiatan dirancang tidak hanya untuk merayakan HUT RI, tetapi juga memberi ruang bagi kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.

“Kemerdekaan harus kita isi dengan gotong royong, kepedulian sosial, pemberdayaan UMKM, pelayanan kesehatan, dan kegiatan yang mempertemukan masyarakat dalam suasana penuh persaudaraan,” ujarnya.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman yang membuka lomba mengatakan kegiatan komunitas burung juga dapat menjadi ruang untuk membangun kreativitas, ekonomi masyarakat dan kepedulian terhadap lingkungan.

Dudung meminta peserta tetap menjaga sportivitas selama kompetisi serta mendorong komunitas pecinta burung ikut menjaga habitat dan lingkungan.