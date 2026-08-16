Nasihati Pecinta Burung, Dudung: Jangan Cuma Suaranya yang Dicinta, Lingkungannya Juga

ERA.id - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman meminta komunitas pecinta menjaga habitat serta lingkungan tempat burung hidup, tak berhenti pada hobi dan kompetisi.

“Jangan sampai kita hanya mencintai suara burung, tetapi tidak peduli terhadap hutan dan lingkungan tempat burung itu hidup,” kata Dudung saat membuka Lomba dan Pameran Burung Berkicau Tingkat Nasional Piala Kepala Staf Kepresidenan RI di Raffles Hills, Cibubur, Bogor, Minggu (16/8/2026).

Ia berharap komunitas pecinta burung dapat berkembang menjadi kekuatan sosial yang ikut menjaga kelestarian habitat. “Merawat burung harus menjadi bagian dari merawat alam,” ujarnya.

Dudung mengatakan memelihara burung juga membutuhkan kesabaran, disiplin, perhatian dan tanggung jawab. Burung takkan menghasilkan kicauan terbaik hanya karena dimiliki, tetapi membutuhkan perawatan dan lingkungan yang baik.

Dalam kompetisi, Dudung meminta peserta menjaga sportivitas.

“Bertandinglah dengan penuh semangat, tetapi tetap junjung tinggi sportivitas. Terimalah kemenangan dengan rendah hati dan terimalah kekalahan dengan lapang dada,” katanya.

Menurut Dudung, kegiatan seperti lomba burung juga dapat menjadi tempat bertemunya komunitas dari berbagai daerah serta membuka kegiatan ekonomi masyarakat.

Ia mengapresiasi Daulat Aspirasi Rakyat atau DAR dan Yayasan Garuda Mahakarya Nusantara yang menggagas acara tersebut. “Piala dan penghargaan adalah simbol prestasi, tetapi persaudaraan dan silaturahmi adalah nilai yang jauh lebih berharga,” ujar Dudung.

Lomba burung berkicau tingkat nasional itu digelar dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.