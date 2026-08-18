Ada Golok hingga Pisau, Terduga Mahasiswa Diamankan Saat Demo di Jakarta

ERA.id - Aksi demonstrasi mahasiswa gabungan di Indonesia di Bundaran Hotel Indonesia (HI) sempat diwarnai aksi ricuh. Kepolisian pun berhasil mengamankan senjata tajam (sajam) yang diduga dibawa salah satu peserta aksi.

"Ya tadi kami sampaikan bahwa pisau ini (dari) oknum salah satu mahasiswa, ini masih didalami apakah ada niat sengaja atau tidak sengaja membawa pisau," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto kepada wartawan, Selasa (18/8/2026).

Lalu, kata Budi, sajam berupa golok itu berhasil ditemukan di dalam mobil ambulans yang dicurigai membawa barang tersebut.

"Terkait golok ditemukan pada saat ada ambulans melintas, dicurigai, digeledah ternyata ada (golok) di sebelah kursi dari pengemudi ambulans," sambungnya.

Pisau itu dibawa oleh mahasiswa berinisial AM. Budi kemudian menegaskan masyarakat dilarang membawa barang-barang berbahaya saat menyampaikan pendapat di muka umum. Motif pembawaan sajam itu masih didalami kepolisian.

Mantan Kapolres Malang Kota ini lalu menyebut petugas sebelumnya juga menangkap 21 orang. Hasil pemeriksaan sementara, mereka semua bukanlah mahasiswa.

Para pelaku itu diamankan karena membawa petasan, flare, dan molotov.

"Ya ini (motif) masih didalami karena tadi malam dan tadi pagi ada 21 orang diamankan, ada 12 petasan, flare, dan 6 media botol yang akan digunakan untuk pembuatan molotov. Ini masih dalam proses pendalaman," tuturnya.

Secara keseluruhan, Budi mengatakan demonstrasi mahasiswa pada hari ini berlangsung kondusif. Seorang mahasiswa berinisial AF dikatakannya sempat pingsan saat melakukan aksi. Mahasiswa itu telah dievakuasi petugas di lapangan.