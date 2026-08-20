Nasib Cowok Bugil Viral yang Pukuli Pemotor di Jakarta

ERA.id - Polisi mengamankan mahasiswa bugil inisial YK (23) yang memukuli pemotor di Jalan Raya Lenteng Agung Nomor 8 RT 03/RW 04, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

"Hari ini Rabu (19/8), kurang lebih jam 09.00 WIB, petugas dapat mengamankan pelaku di sekitaran Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Joko Adi Wibowo di Polres Metro Jakarta Selatan, Rabu.

Joko bilang penganiayaan terjadi pada Selasa (18/8) malam pukul 23.45 WIB. Dua pemotor jadi korban. Hingga akhirnya polisi menerima informasi tersebut dan langsung mendatangi lokasi.

"Terkait kejadian tersebut, petugas tentunya melakukan penyelidikan dan sesaat setelah kejadian dapat diketahui identitas si orang yang diduga sebagai pelaku," katanya.

Polisi kemudian menangkap si cowok bugil dan mengamankannya di Polsek Jagakarsa. Saat dimintai keterangan, motif pelaku menganiaya karena terpengaruh minuman keras atau mabuk.

"Jadi tadi malam pun pada saat petugas datang ke TKP dapat informasi dari masyarakat dugaannya si pelaku ini terpengaruh oleh minuman keras," ucapnya.

Terkait korban, hingga kini polisi masih meminta keterangan kepada mereka dengan memanggil mereka di Polres Metro Jakarta Selatan.

Adapun barang bukti yang diamankan kepolisian yakni berupa triplek yang digunakan oleh pelaku saat melakukan penganiayaan.

"Sementara informasi dari yang pelaku pengakuan adalah triplek atau papan yang dugaannya itu bekas bangku, bangku tempat duduk itu," katanya.