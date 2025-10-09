Kakek di Tasikmalaya Dihujani Tinju oleh Warga Usai Didapati Bugil Bareng Pria Lansia

ERA.id - Seorang kakek di Kampung Babakan Kalangsari, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, kedapatan bertelanjang bulat bersama sesamanya, pria lanjut usia, Rabu (8/10/2025) kemarin.

Warga yang gerah dengan tingkah mereka langsung meringkus keduanya dan diboyong ke polisi. Info awal berawal dari si kakek yang konon sering tiba-tiba mencium pria tua yang ditemuinya.

Menurut pengurus RW setempat, dari info itu, warga beramai-ramai mencari OL dan didapatilah pelaku ke dalam rumah kakek inisial IY (70).

Saat menyambangi rumah IY, warga makin heran karena pintu dalam keadaan terkunci. Warga pun berinisiatif untuk menggedor. Tak disangka, saat pintu dibuka, dua kakek terlihat bugil.

Warga yang syok langsung menyuruh OL keluar dari rumah dan langsung menghujani OL dengan pukulan.

Anak IY, US, mengaku kalau bapaknya selama ini tinggal bersama istrinya yang sakit. Saat kejadian, dia mengaku si bapak memanggil OL karena ingin dipijat, sebab OL dianggap sebagai tukang pijat keliling.

"Tapi mungkin si pelaku malah berbuat yang lain-lain," kata US yang mengaku tak begitu tahu detail peristiwa tersebut.

Setelah ditelusuri, aksi ganjil OL ini bukan yang pertama. Dari jauh hari dia sudah sering dikabarkan doyan mencium, meraba, bahkan menyatakan suka dengan kakek-kakek.

Kasi Humas Polres Tasikmalaya Kota, Iptu Jajang Kurniawan mengaku kini OL sudah diamankan dari amukan warga yang kadung emosi. "Untuk perkaranya masih dalam pemeriksaan, ya dugaan sementara seperti itu, perbuatan cabul," kata Jajang.