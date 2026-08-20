Tadi Pagi Lansia Tewas Terserempet Kereta Api di Sekitar Tebet, Turut Berduka

ERA.id - Seorang lansia berinisial I (80) tewas terserempet kereta rel listrik (KRL) Commuter Line lintas Bogor-Jakarta Kota di wilayah Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Joko Adi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (20/8/2026), mengaku polisi telah melakukan pengecekan TKP dan menangani kasus tersebut.

Peristiwa terjadi sekira pukul 06.50 WIB di jalur rel kereta, tepatnya di Jalan Kebon Baru, RT 006/RW 006, Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan.

"Menurut keterangan saksi, sebelum kejadian, terlihat korban berjalan di sekitaran pinggir rel," ujar Joko.

Kemudian, melintas KRL dari arah Bogor menuju Jakarta, dan korban diketahui tewas terserempet kereta tersebut.

"Atas kejadian itu, korban meninggal dunia di lokasi. Saat ini, jenazah korban dibawa ke rumah sakit," ungkap Joko.

Saat ini, layanan perjalanan Commuter Line Bogor Nomor 1183 relasi Bogor-Jakarta Kota yang tertemper orang dan menyebabkan kerusakan pada sistem pengereman itu sudah dijalankan kembali menuju Stasiun Manggarai.

Sementara itu, Commuter Line Tangerang Nomor 1914A relasi Duri-Tangerang yang tertemper sepeda motor di perlintasan tidak resmi antara Stasiun Rawabuaya-Batu Ceper juga sudah dioperasikan kembali.

Sebelumnya, KAI Commuter menyampaikan keterlambatan perjalanan Commuter Line Bogor-Jakarta Kota pada Kamis karena KA 1183 (Bogor-Jakarta Kota) di antara Stasiun Pasar Minggu-Manggarai tertemper orang.

"Saat ini, dalam penanganan petugas. Perjalanan Commuter Line saat ini masih menunggu pengecekan rangkaian di Stasiun Tebet,” tulis KAI Commuter melalui akun X resminya.