Situasi Terkini Malam Tahun Baru 2022 di Jakarta: Warga Selfie di Pohon Natal Dekat Bundaran Hi Sebelum Ditutup Jam 10 Malam

ERA.id - Warga dari berbagai daerah memanfaatkan berfoto di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) menjelang Tahun Baru 2022 dan sebelum diberlakukannya "Crowd Free Night" (CFN) atau Malam Bebas Kerumunan mulai Jumat (31/12/2021) pukul 22.00 WIB.



Salah satu warga asal Bengkulu, Angga Saputra (24), yang ditemui di Bundaran HI, Jumat malam, mengatakan, dirinya sudah merencanakan momen malam pergantian tahun di Jakarta sejak sebulan lalu.



Angga memilih memesan penginapan di Jakarta Selatan dan menaiki moda transportasi MRT ke Bundaran HI untuk berfoto di salah satu tempat ikonik Jakarta tersebut.



Tag: libur tahun baru malam tahun baru tahun baru di jakarta