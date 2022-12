Catat! Ini 16 Titik Keramaian di Jakarta dan Sekitarnya Saat Perayaan Tahun Baru

ERA.id - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan ada 16 titik keramaian saat perayaan pergantian tahun baru 2023 di DKI Jakarta.



"Antisipasi lokasi keramaian Natal dan tahun baru di Monas, GBK, Bundaran HI, Patung Ondel-ondel, Jakarta Aquarium, Ancol, TMII, Kota Tua, PIK, Blok M, Senopati, Kemang, Ragunan, BSD, Summarecon Bekasi, dan Alam Sutera," kata Endra Zulpan dalam keterangannya, Selasa (27/12/2022).



Zulpan menambahkan polisi juga akan melakukan pengamanan disepanjang Jl MH Thamrin hingga Jl Jenderal Sudirman yang akan digelar car free night pada malam tahun baru nanti. Saat momen perayaan tahun baru 2023 di Jl MH Thamrin dan Jl Jenderal Sudirman, bakal didirikan delapan panggung hiburan.



Kedelapan panggung itu akan didirikan di Pos Bloc, Sarinah, MRT Bundaran HI, Bundaran HI, Gedung Da Vinci, SCBD, FX Sudirman, dan M Bloc Space.



"Nantinya dikerahkan personel untuk pengamanan di titik-titik yang sudah ditentukan," kata Zulpan.



Lebih lanjut, dia mengatakan ada tujuh kerawanan yang berpotensi terjadi saat perayaan tahun baru 2023 di DKI Jakarta. Ada tujuh potensi kerawanan yang mungkin terjadi saat perayaan malam tahun baru 2022.



"Kerawanan perayaan tahun baru kerumunan, kemacetan, konflik antar warga, lonjakan kasus COVID-19, kriminalitas, bencana alam, dan aksi teror," ujar Zulpan.