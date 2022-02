Wanita Muda Tewas Dicekik Suaminya, Pelaku Menyesal dan Serahkan Diri ke Polisi

ERA.id - Kasus penemuan mayat perempuan muda di kontrakan Jalan Tembaga Blok C2, Perumahan Bugel Indah, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang terungkap. Mayat perempuan berinisial P itu meninggal karena dibunuh suaminya sendiri, AS.



Hal tersebut diungkapkan oleh Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Komarudin. AS mengakui perbuatannya yang telah membunuh istinya sendiri. P meninggal setelah dicekik AS.



"Jadi menurut keterangan dari pelaku bahwa terjadinya pencekikan itu dilakukan pada minggu dini (13/2/2022) hari kurang lebih jam 2 atau setengah 3," ujarnya, Rabu, (16/2/2022).



