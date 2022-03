Ada Jack Miller hingga Marquez, Warga Jakarta Antusias Nonton Konvoi MotoGP di Bundaran HI

ERA.id - Parade MotoGP di jalan antara Istana Merdeka-Bundaran Hotel Indonesia (HI) mendapat antusias dari warga Jakarta, Rabu (16/3/2022).



Parade yang berlangsung dari pukul 10.00-11.00 WIB itu menampilkan 20 pengendara Moto GP. Mereka bersiap di depan istana merdeka Jakarta Pusat untuk melakukan parade yang akan dilepas Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).



Dilihat di lokasi pukul 09.35 WIB, mereka bersiap berparade melintasi jalan di DKI Jakarta bersama ratusan pengendara motor besar.







Tepat disamping para pengendara MotoGP, tampak ratusan pengendara motor besar yang akan mengiringi keberangkatan para pembalap tersebut.



Sebelumnya, Polda Metro Jaya akan menutup rute Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Barat, Jl MH Thamrin hingga Bundaran HI pada Rabu (16/3) pukul 10.00-11.00 WIB dalam rangka parade pembalap MotoGP untuk mempromosikan gelaran MotoGP Mandalika.



Sambodo kemudian menjelaskan penutupan hanya dilakukan pada rute dari Istana Merdeka menuju Bundaran HI, sedangkan rute Bundaran HI menuju Istana Merdeka tetap dibuka seperti biasa.



"Arah berlawanan selatan ke utara akan berjalan normal seperti biasa," ujarnya.





Wakil Direktur Utama MGPA (Mandalika Grand Prix Association), Cahyadi Wanda, mengatakan rombongan pembalap MotoGP tersebut akan terlebih dulu bertemu dengan Presiden Joko Widodo sebelum menggelar parade.



"Jadi, rencananya Presiden Joko Widodo akan menerima para pembalap ini, diawali dengan sarapan bersama lalu akan ada bincang-bincang sebentar di Istana. Hingga akhirnya pada pukul 10.00 WIB para pembalap akan dilepas secara resmi oleh Presiden RI sekaligus mengucapkan selamat bertanding di Mandalika," ujarnya Cahyadi.



Cahyadi juga mengatakan parade tersebut akan dihadiri oleh pembalap MotoGP seperti Marc Marquez, Joan Mir, Bagnaia, dan Jack Miller serta para pembalap Moto2 dan Moto3.

