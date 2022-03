Penampakan Marc Marquez Geber Motor hingga Berasap di Jalan Sudirman-Tahmrin Pagi Tadi

ERA.id - Konvoi pembalap MotoGP mendapat sambutan meriah masyarakat yang sejak pagi telah menunggu di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat.



Pantauan di Bundaran HI pada pukul 10.10 WIB, Rabu (16/3/2022) konvoi pembalap MotoGP tersebut melaju di Bundaran HI dengan kecepatan rendah sebelum konvoi berakhir di Hotel Kempinski.



Parade pembalap MotoGP tersebut juga diikuti oleh ratusan anggota komunitas motor.





