FOTO: Momen Warga Jakarta Gegap Gempita Sambut Konvoi Parade MotoGP di Bundaran HI

ERA.id - Konvoi pembalap MotoGP mendapat sambutan meriah masyarakat yang sejak pagi telah menunggu di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Rabu (16/3/2022).



Dilihat di lokasi Bundaran HI pada pukul 10.10 WIB, konvoi pembalap MotoGP tersebut melaju di Bundaran HI dengan kecepatan rendah sebelum konvoi berakhir di Hotel Kempinski.

Warga Jakarta antusias menyaksikan Pparade pembalap MotoGP melaju di Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Rabu (16/3/2022) dalam rangka mempromosikan gelaran MotoGP Mandalika yang akan berlangsung pada 18-19 Maret 2022. (Foto: Ilham/ERA.id)



Parade pembalap MotoGP tersebut juga diikuti oleh ratusan anggota komunitas motor.

Pada sekitar pukul 10.15 WIB, pihak kepolisian telah membuka jalur Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Barat, dan Jalan MH Thamrin yang sebelumnya disterilkan untuk rute parade.

Parade pembalap MotoGP melaju di Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Rabu (16/3/2022) dalam rangka mempromosikan gelaran MotoGP Mandalika yang akan berlangsung pada 18-19 Maret 2022. (Foto: Antara)





Tangkapan layar - Presiden Joko Widodo berfoto bersama para pebalap MotoGP di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/3/2022). ANTARA/Ardika/am.

Parade tersebut juga dihadiri oleh pembalap MotoGP seperti Marc Marquez, Joan Mir, Bagnaia, dan Jack Miller serta para pembalap Moto2 dan Moto3.

