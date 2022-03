Nggak Jadi Tawuran, 3 Begal Sadis Malah Bacok Wanita di Cikarang hingga Tewas, Polisi Ringkus Pelaku

ERA.id - Polisi meringkus tiga pelaku pembunuhan seorang wanita berinisial IN (24) di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Ketiga pelaku masing-masing berinisial N (17), NR (16) dan AS (16).



Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya Kompol Hari Agung Julianto menerangkan satu pelaku lain yang berinisial AS masih diburu polisi.



"Jadi tersangka ini ada tiga, dua sudah diamankan. Satu tersangka tidak ditampilkan karena masih dibawah umur sedangkan satu lainnya berinisial AS itu DPO," kata Agung dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jumat (25/3/2022).



