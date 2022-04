Buruh Mau Pakai JIS untuk Peringati May Day, KSPI: 100 Ribu Buruh Bakal Hadir

ERA.id - Presiden Partai Buruh yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan bahwa pihaknya bermaksud menggunakan Jakarta International Stadiun (JIS) sebagai tempat perayaan May Day yang akan dihadiri 100 ribu buruh.



Pernyataan ini disampaikan Said Iqbal menanggapi beberapa pihak yang menolak JIS digunakan untuk kegiatan buruh.



“Kepada Wagub dan anggota DPR dari 2 fraksi yang sudah berbicara di media menolak penggunaan JIS oleh buruh, saya ingin jelaskan, bahwa JIS digunakan buruh sebagai tempat perayaan atau festival memperingati May Day” kata Said Iqbal.



