Pemimpin Kota-Kota Pesisir se-Asia Timur Bakal Bertemu di Teluknaga Tangerang

ERA.id - Para pemimpin kota-kota pesisir di Asia Timur dan mitra kerja dari 12 negara direncanakan akan hadir dan bertemu di Kabupaten Tangerang pada Oktober 2022 mendatang.

Hal itu dalam agenda internasional Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia (PEMSEA) Meeting Summit 2022.



PEMSEA adalah sebuah program kemitraan dalam pengelolaan lingkungan untuk laut Asia Timur yang rencananya akan akan bertemu di beberapa kawasan pesisir Kabupaten Tangerang.



Terkait agenda besar tersebut, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengajak PT. Kukuh Mandiri Lestari selaku pengembang Pantai Indah Kosambi 2 atau PIK2 berkolaborasi dalam penataan kawasan pesisir di wilayahnya.



