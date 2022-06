Kesal Ditegur Saat Main Gitar, ND Bakar Rumah Kontrakan Milik Tetangga di Jakarta

ERA.id - Reskrim Polsek Jatinegara, DKI Jakarta, menangkap ND, pria yang membakar rumah kontrakan karena tak terima ditegur pemilik kontrakan, di Jalan Cipinang Muara I, RT 07/14, Cipinang Muara pada Minggu (26/6/2022) kemarin.



Adapun si pemilik kontrakan yakni Marpuah menegur karena petikan gitar ND dianggap membuat bising. "Tetangganya merasa terganggu dengan suara bisingnya bermain gitar karena pada saat itu atau pukul 23.00 WIB atau 24.00 WIB masih main gitar. Tentunya hal ini mengganggu istirahat orang lain," kata Kapolsek Jatinegara Kompol Entong Raharja di Jakarta, Senin (27/6/2022).



Entong mengungkapkan ND yang berprofesi sebagai pengamen itu sebelumnya juga pernah ditegur oleh pemilik kontrakan untuk tidak bermain gitar saat tengah malam karena mengganggu istirahat.



Tag: kebakaran polisi kriminalitas