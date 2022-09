Konser di Jakarta, Jim Brickman Siap Beri Kejutan Kolaborasi Bareng Rossa

ERA.id - Musisi tanah air Rossa dipastikan akan berkolaborasi dengan Jim Brickman dalam konser bertajuk "Jim Brickman Live in Jakarta" yang akan diselenggarakan pada Sabtu 3 September 2022.



"Rossa memiliki karakteristik suara yang cocok dengan lagu-lagu besutan Jim Brickman yang telah mendunia. Rossa juga dipilih langsung oleh Jim Brickman untuk menjadi pasangan duetnya nanti saat konser," kata David Ananda selaku Managing Director Color Asia Live saat dijumpai di Jakarta Pusat, Kamis.



"Dengan tampilnya Rossa di konser Jim Brickman nanti, kami ingin menunjukkan kepada dunia internasional dan juga kepada musisi nominee Grammy Awards sekelas Jim Brickman bahwa Indonesia juga memiliki seorang diva bertaraf internasional seperti Rossa yang kami yakini akan mampu mengajak para penonton dan penggemar Jim Brickman di Indonesia untuk bernostalgia lebih syahdu lagi," imbuhnya.



Lebih lanjut, David juga berharap konser Jim Brickman nanti akan menjadi malam yang spesial dan berkesan bagi para penonton.



"Kami berharap konser nanti akan menjadi malam yang spesial dan berkesan bagi semua penonton dan penggemar Jim Brickman di Tanah Air yang hadir di Balai Sarbini nanti. Don't miss an evening with Jim Brickman and friends, especially with special performance by our proudness Indonesian Diva, Rossa," ujar David.