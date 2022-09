Alami Krisis Finansial, Coldplay Nyaris Batalkan Tur Music of the Spheres

ERA.id - Coldplay ternyata nyaris membatalkan tur dunia terbaru mereka yang bertajuk Music of the Spheres World Tour karena krisis finansial. Hal ini diungkapkan oleh sang vokalis, Chris Martin.



Chris menyampaikan bahwa krisis finansial ini pertama kalinya dialami oleh Coldplay. Mereka tertekan pada keuangan sehingga nyaris tidak bisa melakukan tur dunia.



"Kami tertekan secara finansial. Padahal sebelumnya tidak pernah. Kami belum pernah mengalami krisis finansial besar. Ini pertama kalinya sampai pada titik kami hampir tidak bisa melakukan tur karena masalah uang," ungkap Chris Martin pada ColdplayXtra, yang dilansir dari NME.



Sampai akhirnya bisa melakukan tur dunia, Coldplay dibantu oleh beberapa pidah yang bekerja sama. Mereka juga memlakukan beberapa perubahan agar bisa melakukan tur tersebut.



"Kami mendapat bantuan, mereka menyelamatkan kami, dan kami melakukan beberapa perubahan," tuturnya.



Lebih lanjut, Chris Martin juga mengatakan bahwa pada tur kali ini mereka mencoba banyak hal baru. Ia mengaku sangat beruntung mereka bisa menopang kerugian yang nyaris terjadi.



"Lewat tur ini kami ingin mencoba hal-hal baru dan beberapa di antaranya berhasil dan beberapa tidak. Kami sangat beruntung bisa selamat dan menopang kerugian, dan itu tidak apa-apa," pungkas Chris Martin.



Sebagai informasi, pada tur Music of the Spheres World Tour, Coldplay memang mencoba memberikan konser yang ramah terhadap lingkungan. Salah satunya adalah dengan mengurangi emisi langsung sebesar 50 persen, yang mana jumlahnya ini lebih banyak dibandingkan tur di tahun 2016 dan 2017.



Dengan percobaan tersebut, maka peralatan listrik konser Coldplay kali ini menggunakan 100 persen energi baru di setiap lokasi. Ini tentunya memakan biaya besar karena opersional energi baru lebih mahal dibanding energi konvesional.