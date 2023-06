Konser Enam Hari, Seluruh Tiket Coldplay di Singapura Habis Terjual

ERA.id - Singapura kembali membuat iri para penggemar Coldplay di Indonesia. Coldplay resmi menggelar konser selama enam hari di Singapura dengan keseluruhan tiket sudah habis terjual.

Penambahan hari ini diumumkan lewat media sosial promotor di Singapura, Live Nation. Pada unggahan di media sosialnya, Chris Martin Cs akan menghibur penggemar Singapura selama enam hari.

Pada poster yang dibagikan, konser bertajuk Coldplay Music of the Spheres itu semula akan digelar pada 23, 24, 26, dan 27 Januari 2024 di National Stadium, Singapura. Namun lantaran antusiasme penggemar yang tinggi, promotor menambah dua hari konser di tanggal 30 dan 31 Januari 2024.

“Tiket terjual habis dengan cepat! Atas permintaan yang begitu banyak untuk Coldplay Music Of The Spheres World Tour di Singapura, jadwal keenam dan terakhir telah ditambahkan di Singapore National Stadium pada 31 Januari. Tiket dijual mulai saati ini!” tulis keterangan promotor.

Namun tidak berselang lama dari pengumuman penambahan jadwal itu, promotor menyatakan seluruh tiket Coldplay habis terjual. Promotor menyatakan Coldplay jadi penampil pertama yang menggelar konser enam hari di Singapura.

“Seluruh ENAM pertunjukan Coldplay Music Of The Spheres di Singapura kini sold out! Coldplay sekarang menjadi penampil pertama yang bermain enam malam di Singapore National Stadium,” kata Live Nation.

“Kami akan segera membuka daftar tunggu kami untuk pembaruan pada rilis tiket tambahan," sambungnya.

Diketahui tiket konse Coldplay di Singapura dibagi ke dalam 10 kategori dan 3 kategori bundling. Harga tiket termahal kategori Ultimate Spheres Experience (CAT 1) dibanderol dengan harga 1.098 dolar Singapura atau sekitar Rp12,26 juta.

Sementara untuk katergori paling murah yaitu CAT 9 (seating) seharga 68 dolar Singapura atau Rp759 ribu.

Selain Singapura, Argentina juga tercatat sebagai negara yang menggelar konser Coldplay terbanyak yakni 10 hari berturut-turut. Konser di Argentina berlangsung mulai 25 hingga 29 Oktober 2022 dan berlanjut di tanggal 1-8 November 2022 di River Plate Stadium.

Sementara untuk konser Coldplay di Indonesia, promotor hanya memberikan satu hari jadwal saja yang akan berlangsung pada 15 November mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK).