Beri Penghormatan Terakhir untuk Ratu Elizabeth II, Elton John di Tengah Konser: Dia Memimpin dengan Rahmat, Sopan, dan Tulus

ERA.id - Dalam pertunjukannya di Toronto, Elton John memberikan penghormatan terakhir kepada Ratu Elizabeth II, Kamis waktu setempat (8/9/2022).

"Dia memimpin negara (Inggris) melalui beberapa momen terbesar dan tergelap kami dengan rahmat, kesopanan, dan perhatian serta kehangatan yang tulus" ujar Elton John saat konser, dilansir dari NME, Jumat (9/9/2022).

Penyanyi lagu "Rocket Man" itu mengucapkan kabar duka di sela konser. Pria berusia 75 tahun, merasakan kesedihan selepas ditinggal Ratu Elizabeth II.

"Hari ini kami memiliki berita paling menyedihkan, tentang meninggalnya Yang Mulia Ratu Elizabeth," Ucap John.

John menjelaskan bahwasannya dia pernah bertemu langsung dengan sang ratu, dan Ratu Elizabeth II merupakan ratu yang menyenangkan.

"Saya berusia 75 tahun, dia telah bersama saya sepanjang hidup saya, dan saya merasa sangat sedih bahwa dia tidak akan bersama saya lagi," ucap John

“Saya mengirimkan cinta saya kepada keluarganya dan orang-orang yang dicintainya. Dia akan dirindukan, tetapi semangatnya tetap hidup dan kami merayakan hidupnya malam ini dengan musik OK?,” ucap John menambah semangat konser

Di akhir kalimat, John mulai memainkan lagu yang dirilis tahun 1974, "Don't Let The Sun Go Down On Me".

Hubungan Ratu Elizabeth II dengan musisi Elton John, terbilang dekat. sang Ratu pernah menganugerahi gelar Ksatria kepada Elton John pada 1998, atas jelih payahnya dan karya fenomenal Elton John di industri musik.

Gelar tersebut membuat John bisa memakai nama "Sir". Tak hanya dengan sang ratu, John juga dikenal akrab dengan mendiang Lady Diana, yaitu menantu dari Ratu Elizabeth II.