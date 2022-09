Snakehips, Duo DJ Inggris Bakal Ajak Penguhuni Canna Bali Seru-seruan di Pantai, Catat Tanggalnya

ERA.id - Duo DJ asal Inggris, Snakehips siap menghibur pecinta pantai di Pulau Dewata, Bali. Sebagai pusat destinasi gaya hidup yang hadir di Nusa Dua, Canna Bali memiliki daya tarik yang kuat, baik segi hiburannya maupun pada fasilitasnya.

Dibuka pada bulan Juli tahun ini, Canna Bali meraih sukses sebagai tempat tujuan wisata di area bagi wisatawan asing dan lokal di area Nusa Dua yang terus berkembang. Sebagai

bentuk apresiasi, Canna Bali dengan bangga mempersembahkan bintang tamu terkenal yang sesuai dengan citra arsitektur dan keindahan tempatnya.

Sebagai tempat untuk bersantai di area pantai waktu siang dan malam, Canna akan menghadirkan duo DJ asal Inggris Snakehips pada tanggal 24 September 2022. Selama satu dasawarsa, Oliver Lee dan James Carter telah menelurkan jutaan

rekaman lagu dan menyiarkan konser baik secara daring dan langsung.

Snakehips tampil di salah satu festival terbesar di dunia dengan lagu hits mereka “All My Friends” pada tahun 2015. Sejak saat itu duo ini telah berkolaborasi dengan musisi kelas dunia antara lain, rapper peraih Grammy Anderson. Paak (‘Money On Me’),

One Direction’s Zayn (‘Cruel’), penyanyi dan penulis lagu dari Denmark MØ (‘Don’t Leave’), serta rapper dari Brooklyn, Joey Badass (‘Either Way’).

Acara Snakehips merupakan salah satu acara besar di tahun 2022 untuk dikenang di Pulau Dewata. Menjanjikan malam musikal hangat dipadukan dengan arsitektur Canna Bali yang memikat mata. Tentu saja destinasi ini memiliki area untuk

memenuhi kebutuhan semua orang, dari penggiat pesta dengan jiwa muda hingga kegiatan yang ramah keluarga.

Sajian makanan dan minuman ada untuk semua, dan tersedia di restoran Canna Lodge untuk bersantap dengan santai namun tetap penuh gaya dan mengagumkan, restoran indoor Canna Sky, maupun di area bar yang luas pinggir kolam.