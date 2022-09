Pulang ke Indonesia, Paul Partohap Akan Gelar Tur 4 Kota Bertajuk "Homecoming"

ERA.id - Paulus Andreas Partohap Silalahi suami dari Gita Savitri pulang ke Indonesia dari Jerman untuk menjalani tur 4 kota bertajuk "Homecoming". Pria yang akrab disapa Paul Partohap itu bekerja sama dengan arsericreative.

Lewat akun Instagram pribadi Paul, pemilik lagu "P.S. I LOVE YOU" itu mengatakan telah siap untuk menjalankan konser bertajuk pulang kampung.

"Mulai hari ini Tur HOMECOMiNG, bismillah," ucap Paul dalam akun Instagramnya.

Awal mula tur dimulai dari pernyataan dari Instagram arsericreativehouse.

"Setelah bertahun-tahun melahirkan satu album dan satu EP yang sudah bisa teman-teman nikmati di berbagai digital streaming platform, akhirnya di tahun 2022 ini penantian kamu buat nonton langsung @partohaps berakhir sudah!" kutip dari Instagram arsericreativehouse.

"Paul pulang ke Indonesia dan siap ketemu langsung buat nyanyi bareng temen-temen semua," tutupnya.

Kota pertama yang dituju pada tur ini adalah kota Bandung pada 14 September 2022, bertempat di De Majestic. Setelah itu, tujuan kedua ke kota Yogyakarta, 16 September 2022, Pendhapa Art Space. Kota ketiga berlokasi di Surabaya, 18 September 2022, Artotel TS Suites. Kota terakhir adalah Jakarta, 22 September 2022, Usmar Ismail Mall.

Di Surabaya, ada juga dua penampilan tambahan dari Amirakarin dan De Abdil menjadi penampilan pembuka dalam tur.

Paul juga telah mengeluarkan sebuah EP berisi 5 lagu. Yang paling banyak didengar melalui Spotify adalah "BEAUTiFUL" dan "THANK YOU 4 LOVING' ME".