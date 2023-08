Menjelajah Perasaan, Paul Partohap Ajak Melalui Lovers Atlas

ERA.id - Setelah merilis 3 single sepanjang tahun 2023, akhirnya Paul Partohap

merilis EP kembali di bulan Agustus ini. Masih diproduksi bersama dengan Arseri Music dan Warner Music Indonesia, EP berjudul 'Lovers Atlas" ini adalah EP kedua dari Paul setelah "Lovers Playbook". EP ini berisi 6 lagu yaitu, "Wanderlust", "Home Is Who You Are", "Best Friend", "Be You", "I Got Mine", dan "Alien". Menurut KBBI, "ATLAS" berarti buku yang berisi peta bumi.

Paul menggunakan istilah tersebut karena EP ini tidak hanya berisi cerita-ceritanya namun juga cerita-cerita dari pendengar dan orang-orang terdekatnya. Pengalaman perasaan dari cerita-cerita tersebut belum semua Paul alami namun kemudian Paul ceritakan kembali dalam bentuk lagu.

Sehingga, lagu-lagu dalam EP ini seperti perwujudan peta-peta 'perasaan' yang siap untuk didatangi oleh teman-teman yang akan mendengarkannya. Secara produksi pun, Paul mengeksplor berbagai bunyi dan lintas genre yang terinspirasi dari pengalamannya hadir untuk tampil di berbagai panggung offline.

"Lovers Atlas akan membawa setiap pendengar ke dalam perjalanan emosi melalui kompleksitas hubungan dan permasalahan percintaan," ungkap Paul.

EP dari Paul Partohap berjudul ‘LOVERs ATLAS’ bisa didengarkan di Spotify, Apple Music, Youtube, TikTok Music, dan digital streaming platform lainnya mulai tanggal 23 Agustus 2023.