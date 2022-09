Ungkap Impian Ingin Sutradarai Film Sendiri, Taylor Swift Siapkan Kisah tentang Emosi Manusia

ERA.id - Taylor Swift mengungkapkan bahwa ia ingin menyutradarai film impiannya sendiri. Ia mengatakan ingin membuat film yang mengangkat kisah tentang manusia dengan berbagai emosinya.



"Jika itu berada pada situasi yang tepat, maka itu adalah sebuah keistimewaan dan kehormatan. Saya selalu ingin mengisahkan cerita tentang manusia dan emosinya," ungkap Taylow Swift saat jadi bintang tamu di Toronto Intenational Film Festival, dilansir dari Page Six.



Pelantun lagu "Summer Scruel" ini berbagi tentang sutradara perempuan yang menjadi inspirasinya. Ia mengaku sangat bangga dan senang melihat sutradara perempuan kini semakin berkembang dan diakui oleh banyak orang.



"Sungguh indah ketika kita berada di tempat yang mana gagasan para kreator film perempuan tidak membuat kalian kebingungan atau berpandangan skeptis, seperti yang telah kita lalui sebelumnya," jelasnya.



Lebih lanjut, Taylow Swift mengatakan bahwa untuk menggarap sebuah film, ia akan sangat terbantu dengan pengalamannya sebagai seorang musisi. Seperti diketahui, Taylor beberapa kali menggarap musik video lagunya sendiri dan film pendek. Seperti All Too Well: Short Film, yang diangkat dari lagunya "All To Well" (10 Minute Vesion) (Taylor' Version).



"Saya tidak pernah ikut sekolah film. Saya telah berada di lokasi syuting untuk 60 video musik dan saya mempelajari banyak hak melalui proses itu. Tapi ketika saya melakukannya sendiri, saya mulai mempelajari semuanya, karena memang harus melakukan itu," pungkas Taylor Swift.