Ternyata Niki Zefanya Anak Emo Juga

ERA.id - Musisi Indonesia, Niki Zefanya atau NIKI, ternyata anak emo juga, terlihat dari baju band pertama yang dia miliki.

Melalui Instagram NME, NIKI mengatakan baju band pertamnya kebanyakan dari band emo.

"Baju band pertama saya, kemungkinan, My Chemical Romance (MCR) atau Avenged Sevenfold. Kurang lebih seperti itu," ucap NIKI, (27/9).

NIKI juga mengatakan, seingkatnya dia pernah punya baju Paramore. Band Paramore salah satu band rock alternatif, yang vokalisnya perempuan, Hayley Williams.

"Iya, mungkin juga Paramore, aku tidak ingat," ujar NIKI.

Meskipun lagu-lagu dari NIKI mengusung genre R&B, tidak menyangkan bahwa NIKI suka dengan band emo. Penyanyi lagu "High School in Jakarta" juga mempunyai baju-baju band semenjak kelas 4.

"tapi ada masanya aku berdandan emo, saat itu aku kelas 4," ucap NIKI sambil tertawa.

NIKI sendiri saat ini tinggal di Los Angeles, Amerika Serikat. NIKI berada dalam satu label rekaman bernama 88rising, di sana dia bersama dengan Rich Brian dan Stephanie Poetri yang merupakan orang Indonesia juga.

Label 88rising nantinya akan menggelar festifal bernama Head in The Cloud Jakarta 2022. NIKI, Rich Brian, dan lain-lain juga turut meramaikan acara tersebut. Head in The Cloud Jakarta 2022, mulai tanggal 3 dan 4 Desember 2022, di Community Park PIK2. Harga tikernya mulai dari Rp2 juta sampai Rp11 juta.