Usai Justin Bieber, Giliran Niki Zefanya dan Rich Brian Kode Bakal Konser di Indonesia

ERA.id - Label musik asal Amerika Serikat, 88rising, mendadak menghebohkan pecinta musik Tanah Air. Label ternama itu mengisyaratkan adanya konser yang akan dimeriahkan oleh Rich Brian dan juga Niki Zefanya.



Penggemar musik Tanah Air tak ada hentinya diberi kejutan oleh sejumlah promotor musik yang mulai menggelar konser di Indonesia. Setelah Justin Bieber, kini giliran Niki Zefanya dan Rich Brian yang dikabarkan siap menggelar konser di Indonesia.



Kabar tersebut tersiar lewat unggahan 88rising di media sosial, Kamis (24/3/2022). Akun yang menaungi Rich Brian itu memberi sinyal adanya konser di tahun 2022.



TO JAKARTA WITH LOVE.



TO JAKARTA WITH LOVE.

WE WILL BE SEEING YOU ❤️❤️‍🔥 #HITCJAKARTA2022





Cuitan itu pun langsung menuai respon positif dari netizen, khususnya penggemar Rich Brian dan Niki Zefanya. Sebab secara tak langsung pihak 88rising memberi sinyal dari kelanjutan konser yang sempat batal dua tahun lalu yaitu Head in the Clouds (HITC).



Mulanya festival musik garapan 88rising itu dijadwalkan pada 7 Maret 2020 di JIEXPO Kemayoran. Namun lantaran kondisi pandemi yang kian memburuk, festival itu pun terpaksa ditunda.



"Kepada seluruh keluarga Jakarta, setelah pertimbangan serius dan penyesalan mendalam karena situasi virus corona baru-baru ini, kami menunda Head in the Clouds Jakarta," tulis pihak HITC kala itu.



Dengan penundaan konser tersebut penggemar di Tanah Air pun gagal bertemu dengan sejumlah musisi yang bernaung di 88rising seperti Rich Brian, NIKI, Joji, Stephanie Poetri, Higher Brothers, dan August 08.



Bukan hanya itu saja, sejumlah penampil yang sudah sangat dinantikan penggemar tanah air seperti Day6, Yerin Baek, Phum Viphurit, Voice of Baceprot, dan Reality Club juga turut dibatalkan.



Belum diketahui lebih lanjut mengenai konser Head in the Cloud 2022 besutan 88rising kali ini. Namun pihak label memastikan akan memberi kabar lebih lanjut tentang kabar baik tersebut.

