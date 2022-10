Bikin Bangga, Niki Zefanya Masuk Nominasi MTV Europe Music Awards

ERA.id - Nama Niki Zefanya kembali tertoreh dan membuat bangga Indonesia. Penyanyi muda ini dirinya menjadi salah satu musisi yang masuk dalam nominasi MTV Europe Music Awards (MTV EMA) 2022 dalam kategori Best Asia Act di MTV EMA 2022.

Dalam kategori itu, Niki Zefany akan bersaing dengan musisi Asia ternama lainnya, seperti TOMORROW X TOGETHER (TXT) dari Korea, THE RAMPANGE from EXILE TRIBE dari Jepang, SILVY dari Thailand, dan Maymay Entrata dari Filipina.

Pelantun High School in Jakarta itu mengungkapkan kabar bahagia ini melalui akun Twitter pribadinya. Ia meminta dukungan para penggemarnya agar dapat memenangkan kategori Best Asia Act.



"Vote for me for this year's @mtvemma's," tulis Niki Zefanya.

Niki juga menyertakan informasi berupa tautan untuk memberikan suara dukungan atau vote kepada dirinya.

MTV EMA 2022 akan berlangsung pada 13 November mendatang di Jerman.

Saat ini, Niki saat ini masih berkarier di bawah naungann label Amerika bernama 88rising bersama Rich Brian, Warren Hue, dan Stephanie Poetri.



Sebelum Niki, musisi Indonesia lainnya yang pernah masuk nominasi MTV EMA di antaranya Agnez Mo, NOAH, Raisa, Afgan, Isyana Sarasvati, Rich Brian, dan Lyodra Ginting.