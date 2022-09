Tampil Lebih Rock di Soundrenaline 2022, Isyana Sarasvati: Rambutnya Kibas-Kibas

ERA.id - Tak hanya piawai mambawakan lagu pop, Isyana Sarasvati juga andal menyanyikan lagu genre rock. Dalam konser musik Soundrenaline 2022, istri Rayhan Maditra ini akan fokus tampil dengan nuansa rock and roll.

Pelantun lagu "Tetap Dalam Jiwa" ini akan merubah image-nya yang dikenal membawakan lagu pop menjadi rock and roll. Apalagi, Soundrenaline tahun ini ia sudah tampil ketiga kalinya.

"Hancur imejnya berubah total (jadi rock). yg berbeda kita pernah manggung Soundrenaline yang ketiga kalinya. (Tahun) ini Soundrenaline berbeda dengan sebelumnya," ujar Isyana Sarasvati, saat ditemui acara konferensi pers Soundrenaline 2022 di Hard Rock Cafe, SCBD, Jakarta pada Rabu (28/9).

"Rambutnya juga sekarang bisa kibas-kibas. Sekarang lebih progresif rock. Sekarang jadi fokus yang baru," lanjutnya.

Isyana Sarasvati (Foto: Era.id/Adelia Hutasoit)

Nantinya, Isyana membawakan lagunya di album "LEXICON". Album ini dirilis pada penghujung tahun 2019, dengan menggabungkan genre musik opera serta rock.

Mengusung tema teatrikal, “LEXICON” merupakan cerminan dari jati diri musik Isyana yang sebenarnya, mengambil inspirasi dari nada-nada musik klasik era Victoria, lalu dibalut sentuhan progressive rock/metal ala Queen.

"Awalnya dibuat sebelum pandemi, pas pandemi baru rilis. Akhirnya kita mulai adaptasi virtual ya mulai bisa konsernya yang penting sesuai dengan plan," jelasnya.

Walau sudah pernah tampil di Soundrenaline, Isyana Sarasvati tetap merasakan energi dan antusiasme yang berbeda ketika kembali didapuk menjadi salah satu line up di festival musik terbesar di Indonesia ini.

Untuk penampilannya di Soundrenaline 2022, Isyana Sarasvati mengaku bakal memberi penampilan spesial.

Isyana Sarasvati (Foto: Era.id/Adelia Hutasoit)

"Senang rasanya bakal main di Soundrenaline 2022 karena saya ingin memberikan penampilan terbaik dengan membawakan Full album Lexicon. Saya rasa ini bakal menjadi pengalaman yang menyenangkan baik buat saya dan penonton Soundrenaline,” ungkapnya.

Soundrenaline sebagai festival musik terbesar di Indonesia yang telah mencapai usia 18 tahun, turut serta membangkitkan semangat bermusik para musisi Indonesia dan menghidupkan industri musik Tanah Air yang sempat redup dengan kembali digelarnya Soundrenaline di Jakarta.

Mengusung tema #COMEBACKLIVEANDLOUDER, Soundrenaline 2022 ingin membawa kembali hype Soundrenaline sebagai festival musik pop culture terdepan dengan lintas genre dan lintas generasi terbesar di Indonesia.

Ravel Entertainment menggelar Soundrenaline 2022 ke-18 dengan gebrakan yang tidak tanggung-tanggung yaitu menghadirkan 18 musisi internasional diantaranya Neck Deep, FKJ, Mono, Plain White Ts, Hollow Coves dan masih banyak lagi yang akan diumumkan selanjutnya.

Sementara untuk musisi-musisi nasional juga dipastikan akan tampil di panggung Soundrenaline diantaranya Seringai, The Brandals, Mocca, Feel Koplo, The S.I.G.I.T., Pure Saturday, Rocket Rockers, Burgerkill, Isyana Sarasvati, Deadsquad, Goodnight Electric, Tiket, Mario Zwinkle, Stars and Rabbit, Barasuara, The Upstairs, Ndarboy Genk, Indra Lesmana, d’Cinnamons, Polyester Embassy, Prediksi hingga Potret.