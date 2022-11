Promotor Bantah Pengakuan The Ataris Batal Manggung Gegara Visa: Semuanya Sudah Terbit, Fee Sudah Lunas

ERA.id - Pihak promotor Soundrenaline 2022, Ravel Entertainment, buka suara terkait The Ataris yang batal manggung secara mendadak. Promotor membantah visa The Ataris belum selesai diurus menjelang penampilan.



Ravel Junardy, CEO Ravel Entertainment, promotor Soundrenaline 2022 menyayangkan keputusan The Ataris yang batal manggung dengan alasan visa dan logistik. Ravel menegaskan kendala itu sudah ditangani semaksimal mungkin jauh sebelum mendekati acara.



"Cukup disayangkan bahwa The Ataris tidak jadi tampil dengan alasan visa dan travel logistics-nya terkendala. Saya sebagai promoter tentu sudah bekerja semaksimal mungkin demi kelancaran gelaran festival Soundrenaline 2022, termasuk memenuhi semua Riders para line up baik dari lokal maupun luar negeri hingga pengurusan visa-nya," kata Ravel Junardy dalam siaran pers yang diterima Era, Jumat (18/11/2022).



Lalu, kata Ravel, klam The Ataris terkait visa dipastikan tidak lah benar. Ia menegaskan masalah visa dan logistik sudah dipenuhi termasuk urusan bayaran manggung selama acara.



"Untuk The Ataris saya bisa sampaikan bahwa visa mereka telah terbit dan seluruh kebutuhan logistiknya sudah dipenuhi, termasuk fee juga sudah kami lunasi," tegasnya.



Ravel kemudian mengatakan pihak promotor mendapat informasi bahwa telah terjadi masalah internal di The Ataris sehingga menyebabkan mereka batal tampil di Soundrenaline 2022. Tetapi Ravel tidak bisa merinci masalah internal tersebut.



"Menurut informasi yang kami terima dari agen, keputusan batal manggung ini dikarenakan ada masalah internal dari band sendiri," ungkapnya.



Sebelumnya The Ataris menyampaikan di media sosial resminya bahwa mereka batal tampil di Soundrenaline 2022. Menurut klaim mereka, penampilan itu batal lantaran terkendala masalah visa dan logistik.



"Karena masalah visa dan logistik perjalanan, sayangnya kami tidak akan tampil di Soundrenaline Festival di Jakarta. Kami berusaha sangat keras untuk membuat semuanya bekerja tepat waktu tetapi sayangnya itu tidak berhasil," tulis The Ataris di Instagram, Kamis (17/11/2022).



Berdasarkan jadwal yang sudah ditetapkan, The Ataris seharusnya tampil di hari kedua yang jatuh pada Minggu (27/11/2022). Band asal Amerika Serikat ini menjadi musisi internasional yang akan berbagi panggung dengan Clean Bandit, Mura Masa, A Place To Bury Strangers, hingga Secondhand Serenade.



Selain musisi internasional, festival musik ini juga dimeriahkan oleh sejumlah musisi Tanah Air seperti Barasuara, Burgerkill, D’Cinnamons, Deadsquad, Feel Koplo, Goodnight Electric, Indra Lesmana Project, Isyana Saravati, Mario Zwinkle, Mocca, Ndarboy Genk, Potret, Polyster Embassy, Pure Saturday, Rocket Rockers, Rock N’ Roll Mafia, Saint Loco, Seringai, The Sigit, Tiket, The Brandals, hingga The Prediksi.