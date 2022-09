The Prediksi hingga MLI Tampil Perdana, 5 Fakta Soundrenaline 2022 yang Hadirkan 18 Musisi Internasional

ERA.id - Soundrenaline 2022 kembali meramaikan festival musik Indonesia. Pada tahun 2022, Soundrenaline berusia 18 tahun. Soundrenaline digelar di Eco Park, Ancol pada 26-27 November 2022.



Mengusung tema #Comebackliveandlouder, Soundrenaline 2022 kembali membawa hype soundrenaline sebagai festival musik pop culture terdepan dengan lintas genre dan generasi terbesar di Indonesia.



Tak tanggung-tanggung, Soundrenaline 2022 bakal menghadirkan 18 musisi internasional. Tak sedikit, musisi Tanah air ikut manggung di Soundrenaline.



Penasaran fakta apa saja dari Soundrenaline 2022? Berikut fakta Soundrenaline 2022 dari para narasumber yang ditemui di Hard Rock Cafe, SCBD, Jakarta pada Rabu (28/9).

1. 2 Tahun Vakum

Konferensi pers Soundrenaline 2022 (Foto: Era.id/Adelia Hutasoit)

Setelah 2 tahun vakum, Soundrenaline 2022 memutuskan untuk kembali menggelarnya di Jakarta. Acara ini juga sebagai bentuk mengukuhkan Soundrenaline sebagai festival musik lintas genre dan lintas generasi terbesar.



"Tidak hanya wajib ditonton pecinta musik, tetapi diharapkan dapat menginspirasi musisi dengan line up musisi yang telah kami pilih," kata Ravel Junardy, CEO Ravel Entertainment, Promoter Soundrenaline 2022.

2. Menghadirkan 18 Musisi Internasional

Soundrenaline sebagai festival musik terbesar sudah mencapai 18 tahun. Ravel Entertainment menggelar Soundrenaline 2022 ke-18 dengan gebrakan yang tak tanggung-tanggung, yakni menghadirkan 18 musisi internasional, yakni Nack Deep, FKJ, Mono, Plain White TS, Hollow Coves dan masih banyak lagi yang akan diumumkan selanjutnya.



Sementara untuk musisi-musisi nasional juga dipastikan akan tampil di panggung Soundrenaline diantaranya Seringai, The Brandals, Mocca, Feel Koplo, The S.I.G.I.T., Pure Saturday, Rocket Rockers, Burgerkill, Isyana Sarasvati, Deadsquad, Goodnight Electric, Tiket, Mario Zwinkle, Stars and Rabbit, Barasuara, The Upstairs, Ndarboy Genk, Indra Lesmana, d’Cinnamons, Polyester Embassy, Prediksi hingga Potret.

3. Ajang 'lebaran' para musisi

Konferensi pers Soundrenaline 2022 (Foto: Era.id/Adelia Hutasoit)

Stevi Item, personil Dead Squad dan The Prediksi mengatakan dirinya bangga dan punya moment khusus ketika band-nya tampil dipanggung Soundrenaline. Bahkan, ada yang menjulukinya sebagainya sebagai 'lebaran' para musisi.



"Soundrenaline adalah festival musik legendaris, selalu memiliki tempat khusus dihati para pecinta musik. Sempat ada juga menjulukinya sebagai 'lebaran' para musisi Indonesia. Ini menjadi ajang silaturahmi segenap musisi dari berbagai macam genre melebur dalam suatu acara," jelasnya.

4. MLI, The Prediksi, Tahilalats Tampil Perdana

The Prediksi, klub motor yang berisikan pesohor artis juga memberikan kejutan unik dengan penampilan perdana di Soundrenaline 2022.



"Bakal ada The Prediksi yang untuk pertama kalinya main off air di Soundrenaline dan mereka excited banget," tutur Ravel.



Selain The Prediksi, Majelis Lucu Indonesia (MLI) dan Tahilalats juga bakal tampil di Soundrenaline 2022.



"Nanti akan ada sesi komedi dipersembahkan Majelis Lucu indonesia. Kita tau MLI selalu hadir dengan kejutan. Kita nantikan di Soundrenaline," kata Desy Bachir, CMO Samara Media&Entertainment.



"Ada juga instalasi dari Tahilalats. Ada instalasi besar dari Tahilalats di panggung utama." lanjutnya.

5. Harga tiket

Bagi pecinta musik yang ingin menjadi bagian dari pergelaran musik terbesar di Tanah Air ini, bisa segera membeli tiket Soundrenaline 2022 mulai tanggl 28 September 2022 di Tokopedia tiket events dengan rincian harga nett (sudah termasuk pajak) sebagai berikut:



Early Bird: IDR 588.000 (2 Day Pass)

Presale Early Entry Before 1 PM: IDR 888.000 (2 Day Pass)

Presale Normal: IDR 1.188.000 (2 Day Pass)

Daily Ticket Day 1: IDR 988.000

Daily Ticket Day 2: IDR 988.000

VIP Cabbana Maximal 5 Persons: IDR 1.888.000 (2 Day Pass & Exclude Ticket)



Bagi kamu yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut, kamu bisa mengaksesnya lewat soundrenaline.id.