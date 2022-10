Andien Aisyah Soal Tragedi Kanjuruhan: Seakan Kata Duka Nggak Cukup Merangkum Ini Semua

ERA.id - Tragedi Kanjuruhan meninggalkan luka mendalam bagi sepak bola Indonesia. Penyanyi Andien, ikut berduka atas kejadian ini.

Andini Aisyah Haryadi, lebih dikenal dengan Andien, ikut merasakan kesedihan atas tragedi Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Melalui Instagramnya, Andien membagikan foto berisi potret stadion Kanjuruhan dengan tulisan "SALAM SATU JIWA" di tribun penonton.

Pada caption foto, Andien tidak terbayang harus mengucapkan duka seperti apa lagi. Dia menjelaskan, seakan kata duka tidak cukup untuk tragedi Kanjuruhan.

"Sejak pagi terpekur menatap layar ponsel. Kali ini nggak terbayang harus mengetik ucapan berduka seperti apa lagi. Habis kata-kata, seakan kata duka nggak cukup merangkum ini semua..," tulis @andienaisyah, (3/10).

Andien menegaskan, tidak perlu menuggu tragedi untuk menjadi manusia.

"Nggak harus menunggu tragedi terjadi untuk menjadi manusia…. Sungguh," tambahnya.

Penyanyi "Let It Be My Way" juga memberikan doanya untuk para korban dan keluarganya.

"Hatiku dan doaku untuk korban dam keluarga korban di Kanjuruhan," tutupnya.

Melihat unggahan tersebut, netizen ikut berkomentar berduka.

"Bener MbakNdien, hari ini ngelakuin aktivitas kok rasanya hati beraaat sekali. mbayangin orangtua atau orang terdekat korban ngedenger kabar meninggal padahal izinnya nonton bola," tulis @d0nn4.jpg.

"Mendung sekali hari ini mba Ndien, getir sekali rasanya, semoga semua korban diberikan tempat terbaik disisi-Nya dan keluarga diberikan tabah dan kuat," tulis @adindahapsa.

"Duka cita mendalam untuk sepakbola Indonesia," tulis @cranberries.can.